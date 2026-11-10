باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی چمران پیش از آغاز جلسه شورای اسلامی شهر تهران، با اشاره به دستور جلسات شورا اظهار کرد: امروز دو موضوع حسابرسی و پس از آن یک موضوع سرمایه‌گذاری در دستور کار قرار دارد. همچنین در صورت وجود زمان، اصلاح قانون ماده ۱۴ در خصوص باغات نیز بررسی خواهد شد.

چمران در پاسخ به سوالی درباره سرنوشت حریم تهران و احتمال محدود شدن محدوده آن، اظهار کرد: حریم تهران همان محدوده‌ای است که در طرح جامع به تصویب رسیده و در آن زمان شورای عالی معماری و شهرسازی آن را تصویب کرده و رئیس‌جمهور وقت نیز تأیید کرده است.

وی افزود: این بار پیشنهادی درباره کاربری‌های حریم و طرح حریم ارائه کردیم. اگرچه این موضوع مستقیماً از وظایف ما نبود، اما معتقد بودیم شورای شهر تهران باید در این زمینه پیشگام باشد و به همین دلیل پیشنهاد موردنظر را مطرح کردیم.

رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه این پیشنهاد اکنون در دست بررسی است، گفت: نظر ما این است که در مسیر درستی حرکت کنیم تا به نتیجه برسیم. همچنین نشست‌هایی با شهر‌های واقع در حریم تهران، با حضور شورا‌های شهر و شهرداران آنها برگزار خواهیم کرد.

چمران با اشاره به اینکه هنوز نحوه اجرای این طرح مشخص نشده است، ادامه داد: سه ماه به شهرداری فرصت دادیم تا موضوع را بررسی کند. روز گذشته نیز مجدداً بر این مسئله تأکید کردم و توضیحات لازم را به معاون شهرسازی ارائه دادم تا هرچه سریع‌تر پیشنهاد نهایی را ارائه کنند و بتوانیم آن را به تصویب برسانیم.

وی با تأکید بر اهمیت شیوه اجرای طرح حریم تهران تصریح کرد: با توجه به تجربیاتی که طی سال‌های گذشته و در دوره‌های مختلف شورا به دست آمده، پیشنهادی در این زمینه ارائه شده که اکنون در حال بررسی و مشورت است. امیدواریم با تعامل و تفاهم به نتیجه مناسبی برسیم.

چمران در پاسخ به این سوال که چرا با وجود مصوبه شورای شهر همچنان درباره حریم تهران ابهاماتی وجود دارد و استانداری نیز نگاه متفاوتی به این موضوع دارد، گفت: موضوع حریم ابتدا باید از سوی شهرداری ارائه شود تا در شورا مورد بررسی قرار گیرد. البته خود شورا نیز می‌تواند این موضوع را مطرح کند، اما در هر صورت باید ابتدا در شورا به تصویب برسد و پس از آن برای بررسی به استانداری و سپس شورای عالی معماری و شهرسازی ارسال شود.

وی افزود: به نظر می‌رسد در این زمینه تا حدودی با نگاه شهر‌های کوچک به موضوع برخورد شده و درباره ابعاد آن تأمل شده است.

رئیس شورای شهر تهران در پاسخ به سوالی درباره قابلیت اجرای مصوبه قبلی حریم تهران تأکید کرد: بله، آن مصوبه قابلیت اجرا دارد. قصد ما نیز اجرای همان مصوبه است، اما باید نحوه اجرای آن را با دقت بررسی و تصویب کنیم و با شورا‌های شهر دیگر به تفاهم برسیم؛ چراکه ایده‌ای در این زمینه داریم که باید از مسیر تعامل به نتیجه برسد.

وی در واکنش به نگرانی‌ها درباره احتمال شکل‌گیری سکونتگاه‌های غیرمجاز جدید در صورت طولانی شدن روند تصمیم‌گیری گفت: این نگرانی درست است. مرتضی‌گرد در ابتدا جمعیتی چند ده یا چند صد نفری داشت، اما زمانی که تصمیم به تعطیلی و توقف فعالیت‌های آن گرفته شد، اعلام می‌کردند که ۲ هزار نفر در آنجا حضور دارند. اکنون نیز جمعیت آن را ۵۰ هزار نفر اعلام می‌کنند و ممکن است آمار‌های بیشتری نیز مطرح شود.

چمران با انتقاد از روند شکل‌گیری این نابسامانی‌ها اظهار کرد: متأسفانه چنین وضعیتی به وجود آمده و علت آن نیز این است که یک مسیر علمی، درست و منطقی دنبال نشده است.

وی درباره وضعیت ساخت‌وساز‌های غیرمجاز در حریم تهران نیز گفت: این موارد باید به کمیسیون ماده ۱۰۰ یا ۱۰۱ ارجاع شوند تا مطابق قانون درباره آنها تصمیم‌گیری شود. اگر ساخت‌وسازی بدون پروانه انجام شده باشد، باید تخریب شود.

رئیس شورای شهر تهران ادامه داد: البته تعیین تکلیف این ساخت‌وساز‌ها به این بستگی دارد که در حریم کدام شهر قرار گرفته باشند؛ چراکه این موضوع دارای ابعاد تخصصی و پیچیده‌ای است که امکان تشریح آن در اینجا وجود ندارد.

حقوق معوقه کارگران شهرداری امروز پرداخت می‌شود

وی در پاسخ به سوالی درباره پرداخت حقوق معوقه کارگران گفت: در جلسه گذشته تأکید کردیم که حقوق این کارگران باید امروز پرداخت شود و درباره آخرین وضعیت آن نیز پیگیری کردیم. علاوه بر این، تعدادی از کارگران فضای سبز آرادکوه برای پیگیری مطالبات خود مراجعه کرده بودند. به گفته آنها، حداقل حقوق دریافتی‌شان ۲۰ میلیون تومان است و قرار بوده وضعیت استخدامی آنها تغییر کند.

چمران ادامه داد: در این زمینه صحبت‌هایی مطرح شده و حتی از این کارگران دست‌خط و امضا گرفته‌اند، اما تاکنون اقدامی صورت نگرفته است. درباره حقوقی که پیمانکار پرداخت نکرده بود نیز متأسفانه تا روز گذشته پرداختی انجام نشده بود، اما خوشبختانه این مبلغ پرداخت شد.

رئیس شورای شهر تهران با اشاره به نگرانی کارگران افزود: کارگران نگران بودند که تأخیر در پرداخت حقوق هنگام رسیدگی قضایی و صدور رأی برایشان مشکل ایجاد کند. قرار بود در این زمینه نامه‌ای نیز بنویسم و موضوع را پیگیری کنم، اما خوشبختانه حقوق آنها دیروز از مسیر‌های مربوط پرداخت شد و امیدواریم مشکل دیگری ایجاد نشود.

وی درباره وضعیت پرداخت حقوق نیرو‌های پیمانکاری فضای سبز نیز گفت: این افراد کارگر مستقیم شهرداری نیستند و نیرو‌های پیمانکار محسوب می‌شوند. پیمانکاران نیز گاهی به شیوه‌های مختلف تلاش می‌کنند حقوق کمتری پرداخت کنند و دریافتی بیشتری داشته باشند. باید به آنها تذکر داده شود که مطابق ضوابط عمل کنند و حداقل حقوق تعیین‌شده را به کارگران بپردازند.

چمران در پاسخ به سوالی درباره تکرار آلودگی هوا در روز‌های سرد سال و ضرورت اتخاذ راهکار‌های مؤثر به جای تعطیلی‌ها اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین عوامل آلودگی هوای تهران، حمل‌ونقل و تردد بیش از حد خودروهاست؛ به‌گونه‌ای که تعداد وسایل نقلیه از ظرفیت خیابان‌ها و بزرگراه‌های موجود فراتر رفته است. علاوه بر این، وضعیت جریان هوا و نبود تحرک کافی در آن نیز بر مسئله آلودگی تأثیر دارد. کارخانه‌ها، موتورخانه‌ها و منابع دیگر نیز سهمی در این زمینه دارند، اما بیشترین سهم مربوط به وسایل نقلیه موتوری است.

وی با اشاره به اینکه حدود ۷۰ درصد وسایل نقلیه تهران را خودرو‌های شخصی و سواری تشکیل می‌دهند، گفت: چند روز پیش یکی از مسئولان نیز این موضوع را اعلام کرد. من هم به استاندار تهران گفتم که ۷۰ درصد وسایل نقلیه شخصی و سواری هستند و سهم حمل‌ونقل عمومی در مقابل آنها قرار دارد. این نسبت باید برعکس شود تا بتوانیم به نتیجه مطلوب برسیم.

رئیس شورای شهر تهران با اشاره به تجربه شهر‌های دیگر در کنترل آلودگی هوا اظهار کرد: کشور‌هایی که توانسته‌اند این مشکل را مدیریت کنند، اقدامات مشخصی انجام داده‌اند که باید از آنها الگوبرداری کنیم. برای مثال، پکن یکی از شهر‌های بزرگ و آلوده دنیا بود، اما اکنون اجازه ورود خودرو‌های غیربرقی به مرکز شهر را نمی‌دهد. همچنین اتوبوس‌های خود را برقی کرده و مردم نیز از مترو و حمل‌ونقل عمومی استفاده می‌کنند. این اقدامات نتایج خوبی به همراه داشته است.

چمران با اشاره به ورود اتوبوس‌های برقی به تهران افزود: ما نیز در این زمینه تجربه‌هایی داریم. اکنون اتوبوس‌های برقی وارد شده‌اند، هرچند تعداد آنها محدود و کمتر از ۵۰۰ دستگاه است، اما همین تعداد نیز تأثیرگذار است. البته سهم کل اتوبوس‌های تهران، اعم از برقی و دیزلی، در آلودگی هوا حدود سه درصد برآورد می‌شود، اما مجموع اقدامات کوچک می‌تواند در کنار یکدیگر تأثیر قابل‌توجهی داشته باشد.

وی با تأکید بر ضرورت توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی گفت: به همین دلیل است که بار‌ها بر تأمین واگن مترو و خرید اتوبوس تأکید می‌کنم. اگر بتوانیم این امکانات را فراهم کنیم، مطمئن هستم مردم به اندازه کافی آگاهی دارند که به سمت استفاده از حمل‌ونقل عمومی بروند. وقتی اتوبوس و مترو به میزان کافی و با دسترسی مناسب در اختیار مردم باشد، حتی افرادی که خودرو‌های چند میلیارد تومانی دارند نیز آن را کنار می‌گذارند.

چمران ادامه داد: وقتی حمل‌ونقل عمومی به اندازه کافی وجود داشته باشد، مردم از آن استفاده می‌کنند؛ زیرا این شیوه حمل‌ونقل راحت‌تر، سریع‌تر و ارزان‌تر است و آسایش بیشتری برای شهروندان فراهم می‌کند. این همان اقدامی است که باید دنبال شود.

رئیس شورای شهر تهران در واکنش به طرح موضوع تأخیر در ترخیص اتوبوس‌ها نیز گفت: خواهش می‌کنم این موضوع را مطرح نکنید که شهرداری در این زمینه کوتاهی کرده است؛ بالاخره باید برای ترخیص اتوبوس‌ها اقدام شود. هر کاری قانون و مقررات خاص خود را دارد و باید اتوبوس‌ها را ترخیص کنیم و در اختیار بگیریم.

وی با انتقاد از کندی روند‌های اداری افزود: متأسفانه سیستم‌های اداری ما کند هستند و این مسئله را می‌دانیم، اما باید آن‌قدر سرعت عمل داشته باشیم که این کندی را جبران کنیم. من از دوستان گلایه دارم؛ مرتب می‌گویم اتوبوس‌ها در گمرک مانده‌اند، خب باید برای خارج کردن آنها اقدام کنیم.

چمران در پاسخ به سوالی درباره ضرورت توسعه زیرساخت‌های شارژ خودرو‌های برقی و مقایسه خودرو‌های هیبریدی با برقی اظهار کرد: در آینده باید تعداد ایستگاه‌ها و دستگاه‌های شارژ به میزان قابل‌توجهی افزایش پیدا کند. البته به نظر من و بسیاری از متخصصان، خودرو‌های هیبریدی می‌توانند گزینه مناسب‌تری نسبت به خودرو‌های تمام‌برقی باشند؛ زیرا به زیرساخت‌های شارژ و تجهیزات مشابه نیاز ندارند.

وی افزود: خودرو‌های هیبریدی ممکن است کمی گران‌تر باشند، اما کارایی بیشتری دارند، بازدهی مناسبی ارائه می‌کنند و می‌توانند به همان میزان در کاهش آلودگی هوا مؤثر باشند.