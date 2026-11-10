باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - خبرگزاری رسمی عراق به نقل از «عمر الوائلی»، رئیس سازمان گذرگاه‌های مرزی عراق، اعلام کرد که این کشور صبح امروز سه‌شنبه، گذرگاه مرزی الشیب (چذابه) با ایران را پس از تکمیل الزامات فنی و انجام اقدامات لازم برای ازسرگیری فعالیت این گذرگاه، بازگشایی خواهد کرد.

این خبرگزاری همچنین اعلام کرد که گذرگاه مرزی مندلی (سومار) با ایران از روز جمعه به‌طور موقت بسته خواهد شد تا الزامات فنی، عملیات آماده‌سازی و اقدامات تعمیر و نگهداری لازم در آن انجام شود.

الوائلی در بیانیه‌ای اعلام کرد که گذرگاه مرزی الشیب (چذابه) ساعت ۸ صبح روز سه‌شنبه، ۱۰ نوامبر ۲۰۲۶، پس از تکمیل الزامات فنی و اقدامات لازم برای ازسرگیری فعالیت، دوباره افتتاح خواهد شد.

منبع: النشره