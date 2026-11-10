باشگاه خبرنگاران جوان - بدون شک زیارت امام رضا (ع) از جمله سفر‌های خاطره انگیزی است که هیچ وقت از ذهن‌ها دور نمی‌شود. زئرانی که با چشمانی اشکبار، دل‌های خود را به پنجره فولاد گره زدند و برای استجابت دعایشان روانه این سفر معنوی شده‌اند.

از سوی دیگر جاذبه‌های تاریخی و تفریحی این شهر، آن را به یکی از اولین گزینه‌ها برای سفربه شهر مشهد مقدس تبدیل کرده است.

شهروندخبرنگار ما به مناسبت ایام فاطمیه فیلم و تصاویری از پخت و توزیع حلیم نذری در حرم رضوی را به نمایش گذاشت.

منبع: حسین هاشمی - خراسان رضوی

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