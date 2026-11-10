جانشین سازمان وظیفه عمومی فراجا گفت: از نیمه آبان ماه سال جاری سامانه نوبت دهی اینترنتی خدمات سازمان وظیفه عمومی راه اندازی شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسین زاهدی جانشین سازمان وظیفه عمومی فراجا گفت: در راستای تسهیل و تسریع در رسیدگی به درخواست های مشمولان،از نیمه آبان ماه سال جاری سامانه نوبت دهی اینترنتی خدمات سازمان وظیفه عمومی راه اندازی و متقاضیان می توانند از طریق سامانه مذکور زمان و ساعت حضور خود در سازمان را برای بهره مندی از خدمات تعیین کنند.

وی گفت : مشمولان و یا سایر افراد برای دریافت نوبت اینترنتی می توانند با ورود به پایگاه اطلاع رسانی سازمان وظیفه عمومی فراجا به نشانی www.vazifeh.police.ir و انتخاب گزینه نوبت دهی اینترنتی وارد سامانه سخا شده و  شهر محل سکونت و نوع درخواست خود را انتخاب کرده  و از طریق گزینه انتخاب نوبت،روز و ساعت حضور خود در سازمان را انتخاب کرده و در نهایت پیامک نوبت دهی برای مشمول ارسال می شود.

 جانشین سازمان وظیفه عمومی عنوان کرد:در صورتی که فرد دیگری برای مشمول اقدام به دریافت نوبت کند، لازم است کد ملی و شماره تلفن همراه مشمول در سامانه ثبت شود  تا پیامک تأیید برای شماره همراه وی ارسال شود.

وی گفت:متقاضیان ساکن سایر استان های کشور نیز که نیاز به حضور در سازمان وظیفه عمومی تهران و دریافت خدمات تخصصی را دارند ، می‌توانند از طریق سامانه مذکور،با انتخاب شهر محل سکونت و نوع درخواست خود از خدمات معاونت‌های تخصصی سازمان وظیفه عمومی فراجا بهره مند شوند.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد:مشمولان و خانواده های آنان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند از طریق پایگاه اطلاع رسانی سازمان به نشانی www.vazifeh.police.ir و کانال سازمان در پیام رسان های داخلی(سروش،ایتا، بله ، شاد و روبیکا) به نشانی khabaresarbazi@ از آخرین اخبار مربوطه مطلع شوند.

برچسب ها: سربازی ، نظام وظیفه
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