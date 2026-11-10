رئیس‌جمهور با بیان اینکه عدالت جهانی بدون عدالت علمی تحقق نخواهد یافت، عدالت علمی را از ارکان بنیادین صلح عادلانه و امنیت انسانی در جهان برشمرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور در پیامی به پنجمین کنفرانس بین المللی ائتلاف جهانی علیه آپارتاید علمی برای عدالت علم و فناوری در نظم نوین جهانی قرائت شد، تاکید کرد: علم از بنیادی ترین سرمایه های مشترک بشری و از مهمترین پایه های پیشرفت و توسعه جوامع انسانی است. دستاوردهای علمی و فناورانه هنگامی می‌تواند در خدمت انسان و ارتقای کیفیت زندگی جوامع قرار گیرد که بر اصولی چون مسئولیت پذیری اخلاقی، همکاری بین المللی و دسترسی منصفانه همگان به فرصتهای تولید و بهره مندی از دانش استوار باشد.

رئیس‌جمهور در این متن که توسط داود عامری رئیس پنجمین کنفرانس بین المللی ائتلاف جهانی علیه آپارتاید علمی قرائت شد، آورده است از این منظر، عدالت علمی نه تنها از الزامات توسعه پایدار بلکه از ارکان بنیادین صلح عادلانه و امنیت انسانی در جهان است. امروز، با وجود پیوند روزافزون سرنوشت ملت ها از رهگذر علم و فناوری، همچنان نابرابری در دسترسی به منابع، علمی زیر ساختهای، پژوهشی فناوریهای پیشرفته و فرصت های مشارکت در تولید دانش وجود دارد.

پزشکیان یادآور شد: آپارتاید علمی و فناوری صرفاً به معنای محروم سازی برخی ملت ها از امکانات دستاوردهای علمی نیست بلکه هرگونه بهره گیری تبعیض آمیز از علم، فناوری و ظرفیتهای پژوهشی برای ایجاد انحصار وابستگی و نابرابری میان کشورها را نیز در بر می‌گیرد. چنین رویکردی با ماهیت فرامرزی علم و اصول اخلاقی علمی در تعارض است.

رئیس‌جمهور تصریح کرد: علم نباید ابزار سلطه و برتری‌جویی باشد، بلکه باید در خدمت حل مسائل انسانی، کاهش چالش‌های توسعه‌ای، ارتقای رفاه عمومی و تقویت صلح و تفاهم میان ملت‌ها قرار گیرد. از نگران‌کننده‌ترین جلوه‌های این حوزه، تحریم دانشمندان –صرف‌نظر از ملیت، مذهب و جغرافیای سیاسی– به عنوان سرمایه‌ای متعلق به بشریت است که لطمه به جان و امنیت آنان، ضربه‌ای به میراث علمی و ظرفیت پیشرفت بشریت محسوب می‌شود.

پزشکیان خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران با اتکا به ظرفیت‌های علمی و دانشگاهی خود، همواره بر توسعه همکاری‌های بین‌المللی، تبادل دانش و فناوری و بهره‌مندی عادلانه ملت‌ها از دستاوردهای علمی تأکید داشته است. تجربه کشور ما نشان داده است محدودیت‌های خارجی نمی‌تواند اراده یک ملت را برای دانش‌اندوزی، نوآوری و مشارکت در تولید علم از میان ببرد. با این حال، پیشرفت علمی پایدار نیازمند تعامل سازنده و رفع موانع غیرعادلانه در نظام بین‌المللی علم و فناوری است. ما بر این باوریم که صلح پایدار بدون عدالت امکان‌پذیر نیست و عدالت جهانی نیز بدون عدالت در تولید، دسترسی و بهره‌مندی از علم و فناوری تحقق نخواهد یافت.

رئیس‌جمهور ادامه داد: برگزاری پنجمین همایش ائتلاف جهانی علیه آپارتاید علمی برای عدالت علمی و فناوری در نظم نوین جهانی، به همت مجمع جهانی صلح اسلامی و با مشارکت دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه‌ها و مراکز علمی کشور، اقدامی ارزشمند و در مسیر گسترش گفتگوی علمی و طرح این ضرورت جهانی است. امیدوارم این کنفرانس با بهره‌گیری از دیدگاه‌ها و تجارب اندیشمندان و صاحب‌نظران داخلی و بین‌المللی، ضمن تبیین ابعاد مختلف آپارتاید علمی، زمینه‌ساز ارائه راهکارهای عملی، تقویت ائتلاف‌های علمی فراملی و شکل‌گیری سازوکارهای مؤثری برای تحقق عدالت علمی و فناوری باشد.

وی بیان کرد: در پایان، ضمن پاسداشت همه مجاهدان راه علم و روشنایی، یاد و مقام والای دانشمندان شهید را ارج می‌نهم و از برگزارکنندگان، استادان، پژوهشگران، اندیشمندان و شرکت‌کنندگان این رویداد علمی قدردانی می‌کنم. توفیق همگان را در مسیر گسترش دانش، تحقق عدالت علمی و استقرار صلحی پایدار و عادلانه برای همه ملت‌ها از درگاه خداوند متعال مسالت دارم.

برچسب ها: مسعود پزشکیان ، آپارتاید علمی
خبرهای مرتبط
پزشکیان: رفتار مسئولان باید به گونه‌ای باشد که انسجام داخلی را به نمایش بگذارد
«حسین فروزان» مشاور رئیس جمهور در امور مناطق آزاد شد
تاکید رئیس‌جمهور بر تبدیل موقعیت جغرافیایی ایران به مزیت پایدار ترانزیتی
ولایتی: آپارتاید علمی ریشه در مناسبات قدرت در نظام بین‌الملل دارد
پزشکیان: سالمندان برخوردار از تجربه، دانش و مهارت می‌توانند نقش‌آفرین باشند
پزشکیان: ارتقای تاب‌آوری با افزایش تولید میسر شده است/ منطق حکم می‌کند از تقابل بپرهیزیم
پزشکیان: تصمیمات دولت باید با مشورت کارشناسان و همراهی مردم باشد
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
محسن رضایی: شرایط خود را به آمریکایی‌ها اعلام کردیم
پزشکیان: رفتار مسئولان باید به گونه‌ای باشد که انسجام داخلی را به نمایش بگذارد
سرلشکر وحیدی: میدان‌های حضور مردمی، جلوه‌ای از ظرفیت راهیان نور هستند
رد اتهام‌های بی‌اساس و مغرضانه فرانسه علیه ایران
واکنش عراقچی به ادعای مضحک دولت فرانسه
انفجار سومین نفتکش متخلف در تنگه هرمز
اولین شب مراسم عزاداری ایام شهادت حضرت فاطمةالزهرا (س)
غریب‌آبادی: تهران و مسکو بر ضرورت همکاری در برابر تهدیدات مشترک تأکید دارند
اعلامیه نفرت انگیز آمریکا را محکوم کنید
قالیباف: شهر موشکی جدید، پیام روشن ایران به دشمنان است
آخرین اخبار
اعلامیه نفرت انگیز آمریکا را محکوم کنید
سرلشکر وحیدی: میدان‌های حضور مردمی، جلوه‌ای از ظرفیت راهیان نور هستند
اولین شب مراسم عزاداری ایام شهادت حضرت فاطمةالزهرا (س)
سازمان اکو را باید به جایگاه واقعی خود بازگردانیم
واکنش عراقچی به ادعای مضحک دولت فرانسه
انفجار سومین نفتکش متخلف در تنگه هرمز
محسن رضایی: شرایط خود را به آمریکایی‌ها اعلام کردیم
رزمندگان نیروی هوافضای سپاه در سخت‌ترین لحظات، مقتدرانه در میدان علم و عمل ایستادگی کردند
غریب‌آبادی: تهران و مسکو بر ضرورت همکاری در برابر تهدیدات مشترک تأکید دارند
قالیباف: شهر موشکی جدید، پیام روشن ایران به دشمنان است
پزشکیان: رفتار مسئولان باید به گونه‌ای باشد که انسجام داخلی را به نمایش بگذارد
رد اتهام‌های بی‌اساس و مغرضانه فرانسه علیه ایران
سردار سید مجید موسوی: آماده مقابله با هر تهدیدی هستیم
سرلشکر عبداللهی: بی‌تردید رژیم صهیونی را نابود خواهیم کرد
توافق با آمریکا باید بر پایه اقدام در برابر اقدام و تضمین‌های عملی باشد
بقائی: جنایت میناب نمادی از قساوت متجاوزان و پایداری ایرانیان است
«حسین فروزان» مشاور رئیس جمهور در امور مناطق آزاد شد
رونمایی از شهر موشکی جدید نیروی هوافضای سپاه پاسداران + فیلم و تصاویر
انفجار دو نفتکش متخلف در تنگه هرمز
عارف: چه صلح حاصل شود و چه نشود رویارویی با دشمن ادامه دارد
محمدرضا باهنر: باید میان الزامات دفاعی سواحل و توسعه فعالیت اقتصادی هماهنگی ایجاد شود
ذخایر کالاهای اساسی کشور در وضعیت بسیار مطلوبی قرار دارد
تاکید رئیس‌جمهور بر تبدیل موقعیت جغرافیایی ایران به مزیت پایدار ترانزیتی
ولایتی: آپارتاید علمی ریشه در مناسبات قدرت در نظام بین‌الملل دارد
ورود دیوان محاسبات به ترک فعل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در افزایش یارانه فرزندان خانواده‌های کم‌درآمد
آمریکا و رژیم صهیونیستی با آپارتاید علمی به‌دنبال جلوگیری از پیشرفت علم در ایران هستند
عراقچی: برنامه‌ای برای دیدار رضایی و ونس وجود ندارد
رئیس‌جمهور: کیش باید به الگوی حکمرانی اقتصادی مناطق آزاد تبدیل شود
رئیس‌جمهور: عدالت علمی از ارکان بنیادین صلح عادلانه و امنیت در جهان است
سخنگوی دولت: احتمال قطعی گاز در تهران هم وجود دارد/ قیمت بنزین در سهمیه‌های ۱۵۰۰ و ۳هزار تومانی تغییری نمی‌کند