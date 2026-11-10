رئیس پلیس راه مازندران از برقراری تردد رفت‌وبرگشت در همه محور‌های استان خبر داد و گفت: با وجود بارش برف و باران، هیچ محوری مسدود نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ هادی عبادی رئیس پلیس راه مازندران از برقراری تردد رفت‌وبرگشت در همه محور‌های استان خبر داد و گفت: با وجود بارش برف و باران در مناطق مختلف، در حال حاضر هیچ‌یک از راه‌های استان مسدود نیست.

او با اشاره به بارش برف در ارتفاعات محور‌های کیاسر، گدوک، هراز و کندوان، افزود: بیشترین حجم بارش برف در ارتفاعات کیاسر گزارش شده است، اما تردد در این محور‌ها همچنان برقرار است.

سرهنگ عبادی با بیان اینکه بارندگی از نیمه‌شب گذشته در محور‌های استان شدت داشته است، گفت: با وجود حجم قابل توجه بارش‌ها، در حال حاضر مشکلی در عبور و مرور خودرو‌ها وجود ندارد و همه محور‌های مواصلاتی باز است.

رئیس پلیس راه مازندران از فعالیت بیش از ۸۰ گروه گشت پلیس راه در محور‌های استان خبر داد و افزود: این نیرو‌ها به‌صورت مستمر وضعیت راه‌ها و ترافیک را رصد می‌کنند تا با مدیریت عبور و مرور و پیشگیری از سوانح، ایمنی تردد تأمین شود.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران

برچسب ها: پلیس راه مازندران ، وضعیت راه ها
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