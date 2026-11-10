معاون بهره‌برداری شرکت فاضلاب تهران گفت: در شهر تهران به‌طور متوسط بین ۷۰ تا ۸۰ درصد آب مصرفی به فاضلاب تبدیل می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور  - اتابک صفرخانلو، معاون بهره‌برداری شرکت فاضلاب تهران، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به میزان تبدیل آب مصرفی به فاضلاب در شهر تهران اظهار کرد: به‌طور تئوری حدود ۸۰ درصد آب مصرفی به فاضلاب تبدیل می‌شود، البته این میزان با توجه به بافت جغرافیایی شهر، نوع منازل مسکونی و آپارتمانی یا ویلایی بودن ساختمان‌ها می‌تواند متفاوت باشد.

وی افزود: در شهر تهران به‌طور متوسط بین ۷۰ تا ۸۰ درصد آب مصرفی به فاضلاب تبدیل می‌شود.

صفرخانلو با اشاره به وضعیت تصفیه فاضلاب در تهران گفت: با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، در حال حاضر بیش از ۸۰ درصد فاضلاب تولیدی در مسیر تصفیه قرار می‌گیرد و پس از تصفیه به‌عنوان آب بازیافتی برای مصارف کشاورزی، فضای سبز و صنعتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

معاون بهره‌برداری شرکت فاضلاب تهران با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف و کاهش تولید فاضلاب در محل مصرف اظهار کرد: یکی از راهکار‌های قابل اجرا، جداسازی آب خاکستری از آب سیاه در ساختمان‌هاست.

وی توضیح داد: آب خاکستری به فاضلابی گفته می‌شود که از روشویی‌ها و حمام تولید می‌شود و می‌توان با استفاده از یک سیستم تصفیه کوچک در مجتمع‌های بزرگ مسکونی، این آب را مجدداً به چرخه مصرف بازگرداند.

صفرخانلو ادامه داد: در این روش، آب تصفیه‌شده می‌تواند در همان مجتمع‌ها برای مصارفی مانند فلاش‌تانک‌ها مورد استفاده قرار گیرد و از این طریق میزان آبی که به‌عنوان پساب از ساختمان‌ها خارج می‌شود، کاهش یابد.

وی با بیان اینکه مدیریت و استفاده مجدد از آب خاکستری در برنامه‌های مربوط به ساختمان‌ها قرار دارد، گفت: برخی از مجتمع‌های مسکونی و اداری این مدیریت را بر عهده گرفته‌اند و اقداماتی نیز در این زمینه انجام شده است، اما این موضوع همچنان نیازمند توسعه است.

برچسب ها: وزارت نیرو ، فاضلاب شهر
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