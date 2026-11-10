باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - سید مهدی سید صالحی کارشناس فوتبال در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان درباره اینکه تساوی تراکتور برابر تیم نفتچی ازبکستان در لیگ نخبگان آسیا را چطور ارزیابی می‌کند، اظهار کرد: تیم‌های ایرانی به خاطر شرایط موجود مجبورند که مسافت طولانی طی کنند و همین موضوع باعث می‌شود که از لحاظ روحی و روانی بهم بریزند. تمام تفکرات نکونام این بود که با سیستم ۳-۵-۲ و با سیستم ۳-۴-۲-۱ بازی کند. اتفاقی که امسال در تیم تراکتور رخ داده مصدومیت بازیکنان و بازی دادن به یکسری از بازیکنان در پست‌های غیرتخصصی است.

او افزود: شما نگاه کنید که کادر فنی تراکتور دانیال اسماعیلی فر، محمد نادری و صادق محرمی را در خط هافبک استفاده می‌کند و این‌ها بازیکنانی هستند که بیشتر فول بک هستند. اگر این بازیکنان بخواهند وینگر باشند باید خلاق و تنوع تاکتیکی داشته باشند و تراکتور نسبت به گذشته از این قاعده مستثنی است.

دست نکونام بسته است

سید صالحی گفت: اضافه شدن مهدی هاشم نژاد می‌تواند مزید بر علت باشد که تراکتور بتواند در خلق موقعیت بهتر باشد. تراکتور در نیمه اول بازی با نفتچی مالکیت توپ را داشت، اما نتوانست خلق موقعیت ایجاد کند. البته در نیمه دوم بعد از اخراج فرجی توانست ۲ مرتبه به بازی برگردد. خیلی از کارشناسان می‌گویند که جواد نکونام تدافعی بازی می‌کند. به هر حال تراکتور سال گذشته هم در برخی از بازی‌های لیگ نخبگان تدافعی بازی می‌کرد و توپ را در اختیار حریف قرار می‌داد و سعی می‌کرد زمین بازی را در اختیار بگیرد و چشم به ضد حملات می‌دوخت. اما تراکتور سال گذشته با وجود بازیکنان طراح و خلاق مثل ترابی، حسین زاده، هاشم نژاد، دروژدک و لوشکیا در ضد حملات موفق بود، اما امسال این تیم وینگر‌هایی ندارد که یک در یک را خوب بردارند و یک مقدار دست نکونام بسته است. در مجموع تراکتور امسال نسبت به فصل گذشته چفت و بسته‌ای که باید داشته باشد را ندارد.

استقلال با زوج سازی‌ها موفق بوده است

کارشناس فوتبال درباره اینکه برد استقلال برابر الشمال قطر در لیگ نخبگان آسیا را چطور ارزیابی می‌کند، بیان کرد: هر موقع تیم استقلال کامل بوده و زوج سازی‌ها اتفاق افتاده این تیم موفق بوده است. مثلا هر زمانی که صالح حردانی و یاسر آسانی در سمت راست و کوشکی و قلی زاده در سمت چپ استقلال هستند و ماشاریپوف هم به خط حمله اضافه می‌شود، استقلال در طراحی و خلق موقعیت بهتر عمل می‌کند. استقلال در مقابل الشمال قطری بازی داشت که بازیکنانی مثل بغداد بونجاح و چند بازیکن برزیلی مطرح دارد.

رزاق نیا و آسانی می توانستند زودتر گل بزنند

او ادامه داد: الشمال تیم خوبی هست که توانست برابر الاتحاد مساوی کند و تیم الهلال عربستان را شکست داد. شما دیدید که استقلال در نیمه اول بازی به دنبال این بود که مالکیت توپ را به حریف قطری خود بدهد و چشم به ضد حملات دوخته بود. استقلال در سرعت انتقال توپ از دفاع به حمله و کانال‌های کناری و عمق توانست موفق شود و این تیم می‌توانست زودتر از ۹۰ دقیقه به گل برسد، چون رزاق نیا و آسانی موقعیت‌هایی داشتند که بتوانند زودتر گل بزنند. در مجموع استقلال توانست تیم خوب و قابل احترام الشمال را ببرد.

استقلال به معنای واقعی تیم ورک است

سید صالحی گفت: استقلال به معنای واقعی تیم ورک است و بازیکنانش تاکنیک پذیر هستند. شما دیدید که اگر یک بازیکن در یک تیم در یک بازی نبوده هارمونی آن تیم بهم ریخته است. به نظرم سهراب بختیاری زاده اگر بتواند کوشکی را بیشتر در وینگر‌ها استفاده کند در نهایت می‌تواند تنوع تاکنیکی بیشتری هم داشته باشد. همانطور که یاسر آسانی در سمت راست است، سرمربی استقلال می‌تواند در سمت چپ از کوشکی استفاده کند. همچنین اسلامی از زمانی که به زمین مسابقه آمد عملکرد خوبی داشت. اتفاقی که در استقلال افتاده این است که بازیکنان تعویض شده هم می‌توانند بالانس تیم را حفظ کنند.

آسانی با دوندگی بازیکنان جوان صاحب موقعیت می شود

او درباره اینکه عملکرد یاسر آسانی در تیم استقلال را چطور ارزیابی می‌کند، بیان کرد: سال گذشته هم زمانی که یاسر آسانی و منیر الحدادی خوب بودند، استقلال نتایج خوبی می‌گرفت. امسال هم در کنار آسانی حضور بازیکنان جوان که تجربه خوبی پیدا کردند و دوندگی زیادی دارند باعث شده است که آسانی بیشتر در موقعیت گلزنی قرار بگیرد. آسانی بازیکن کاملی هست و واقعا می‌داند در کجا قرار بگیرد و از موقعیت‌ها استفاده کند.

عدم میزبانی باعث تزلزل تیم های ما در آسیا شده است

سید صالحی درباره اینکه عدم میزبانی تیم‌های ایرانی در لیگ نخبگان و لیگ قهرمانان سطح دوم آسیا را چطور ارزیابی می‌کند، گفت: واقعیت این است که اگر تیم‌های استقلال، تراکتور و گل گهر در ایران میزبانی می‌کردند به طور طبیعی این تیم‌ها امتیازات بیشتری داشتند. تیم‌های ما تماشاگران زیادی دارند و میزبانی که از تیم‌های ما گرفتند باعث شده که آنها دچار تزلزل شوند و امتیازات کامل را نتوانند بگیرند.

یکسری از بازیکنان با تفکرات نکونام جذب نشدند

کارشناس فوتبال درباره اینکه نبود بیرانوند درون دروازه تراکتور تاثیرگذار بوده است، گفت: بیرانوند گلر اول تیم ملی هست و چند دوره در جام جهانی بازی کرده است. از آن طرف، پارسا جعفری گلر خوبی است، اما این دروازه بان تجربه بازی زیادی هم با تراکتور نداشته است. شما حساب کنید تراکتور از این گلر در بازی‌های آسیایی استفاده می‌کند. وقتی مدیریت باشگاه تراکتور یک هفته قبل از مسابقات سرمربی را عوض می‌کند طبیعی است که یکسری از بازیکنان با تفکرات جواد نکونام بسته نشده‌اند. شاید نکونام از اول فصل در تراکتور بود شاید این بازیکنان را انتخاب نمی‌کرد پس همه شرایط طوری رقم خورده‌اند که تراکتور از شرایط ایده آل ۲ فصل پیش خود به دور شده است. نداشتن بازیکن و مصدومیت چند بازیکن مطرح باعث شده که تراکتور آسیب ببیند و فقط جواد نکونام مقصر نیست، چون این مربی ابزاری ندارد تا استفاده کند.

هواداران تراکتور به دنبال فوتبال تهاجمی هستند

سید صالحی درباره اینکه احتمال برکناری جواد نکونام از تراکتور وجود دارد، گفت: هواداران تراکتور به دنبال فوتبال تهاجمی هستند. شما باید ابزار را داشته باشید تا بتوانید در بازی تهاجمی هم موفق باشید. هواداران تراکتور خط هجومی تیمشان را نگاه کنند که چند مهاجم دارند. در سال گذشته مهدی ترابی، آلوز، هاشم نژاد و حسین زاده در خط حمله تراکتور بودند و همه اینها در کنار هم شکل می‌گرفتند و شرایط ایده آل بود، اما الان پوستونسکی در خط هافبک تراکتور آمادگی ندارد و خامروبکف و هلالوویچ در خط میانی تراکتور هستند و مهدی هاشم نژاد وینگر تراکتور هست که هنوز به آمادگی صددرصد نرسیده است و تراکتور وینگر دیگری ندارد.

برای خروج از بحران باید هواداران تراکتور صبر داشته باشند

او خاطر نشان کرد: شما ببینید وقتی از دانیال اسماعیلی فر، محمد نادری و صادق محرمی در ترکیب تراکتور استفاده می‌شود این نشان می‌دهد که خلا بازیکن در این تیم وجود دارد. اگر نکونام بیاید و از بازیکنان جوان استفاده کند، جوانان تجربه بازی آسیایی را ندارند و نمی‌توانند در بازی‌های بزرگ خودشان را نشان بدهند و زمان می‌برد. به نظرم هواداران تراکتور باید صبرشان بیشتر باشد و کمک کنند تا تیمشان بتواند از این بحران بگذرد و بازیکنان آسیب دیده شان برگردد و تیمشان در نیم فصل بتواند بازیکن بگیرد.

تغییر سرمربی در این برهه زمان در تراکتور مثمر ثمر نیست

کارشناس فوتبال درباره اینکه تغییرات در تیم تراکتور تاثیرگذار است، گفت: به نظرم تغییرات در این برهه از زمان نمی‌تواند مثمر ثمر باشد و باید تا نیم فصل به نکونام مهلت بدهند تا بتواند یارگیری کند، چون من احساس می‌کنم که اگر تراکتور بتواند هافبک‌های رونده بگیرد در خلق موقعیت می‌تواند بهتر عمل کند و شرایطش بهتر شود.

او در پایان درباره اینکه شانس کدامیک از تیم‌های استقلال و تراکتور را برای صعود به مرحله بعد لیگ نخبگان بیشتر می‌داند، گفت: به طور طبیعی استقلال شانس بیشتری دارد. البته تراکتور هم هنوز فرصت دارد، اما گل گهر سیرجان شانسی برای صعود ندارد.