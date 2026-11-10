کارشناس هواشناسی کشاورزی گفت: با توجه به شرایط جوی، پاکسازی مسیر آب باغات و مزارع در دستور کار قرار بگیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - پروین رفیعی کارشناس هواشناسی کشاورزی گفت: با توجه به شرایط جوی، کشاورزان نسبت به تعجیل در محلول پاشی با فروت ست بلافاصله بعد از برداشت محصول اقدام کنند.

وی با تاکید بر بررسی استحکام سازه های گلخانه ای و حفاظت از ادوات کشاورزی در برابر باد شدید افزود: با توجه به کاهش دما و افت فشار گاز در واحدها، سوخت جایگزین در دستور کار قرار بگیرد.

رفیعی ادامه داد: عشایر از چرای دام در ارتفاعات بدلیل کاهش دما و احتمال بارش و رعد و برق اجتناب کنند و همواره زنبورداران نسبت به تامین غذای کافی زنبورهای عسل و انتقال کندوها به مکان های امن اقدام کنند.

کارشناس هواشناسی کشاورزی گفت:  با توجه به وزش باد و بارش رگباری و دما اقدامات تغذیه ای مناسب نخیلات، مرکبات و درختان آسیب پذیر، انتقال محصولات برداشت شده به انبارها و مکان های مسقف و راه اندازی تجهیزات گرمایی و حرارتی با توجه به کاهش دما در دستور کار قرار بگیرد، همچنین مسیرهای انتقال آب به مزارع و باغات  پاکسازی شود.

براساس نقشه های هواشناسی امروز سه شنبه در استان های ساحلی دریای خزر و شمال شرق بارندگی رخ خواهد داد، چهارشنبه در استان های جنوبی کشور بارش باران و رعد و برق و وزش باد شدید و در سواحل دریای خزر و ارتفاعات و دامنه های جنوبی البرز مرکزی، برخی مناطق مرکزی بارش پراکنده انتظار می رود.

برچسب ها: هواشناسی کشاورزی ، بارش باران
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