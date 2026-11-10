مدیرکل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری، نحوه اجرای قانون منع تصدی بیش از یک شغل در سامانه جامع ثبت شرکت‌ها را تشریح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - پریسا نجفی، مدیرکل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری با تشریح نحوه اجرای قانون منع تصدی بیش از یک شغل در سامانه جامع ثبت شرکت‌ها گفت: اطلاعات اشخاص هنگام پذیرش صورتجلسات با پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) تطبیق داده می‌شود و در صورت شناسایی فرد به‌عنوان کارمند دولت، سامانه از پذیرش صورتجلسه جلوگیری می‌کند.

وی با اشاره به ضوابط قانونی مربوط به تصدی هم‌زمان مشاغل افزود: در صورت نمایش پیام محدودیت در سامانه، لازم است وضعیت شخص، نوع شرکت، سمت موردنظر و استثنائات قانونی با رعایت اصل ۱۴۱ قانون اساسی، ماده‌واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل و تبصره ۲ ماده ۲۴۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت بررسی شود.

به گفته نجفی، این بررسی باید از سوی مرجع ذی‌صلاح و از جمله مرکز شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی، در حدود صلاحیت قانونی آن، انجام شود.

مدیرکل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تأکید کرد: عضویت کارمندان دولت در هیئت‌مدیره و تصدی سمت مدیرعاملی شرکت‌های خصوصی، بر اساس اصل ۱۴۱ قانون اساسی ممنوع است؛ مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد.

وی خاطرنشان کرد: نمایش پیام محدودیت در سامانه به معنای آغاز فرایند کنترل و بررسی است و تعیین تکلیف نهایی موضوع باید با توجه به احکام قانونی، احراز شرایط شخص و بررسی استثنائات پیش‌بینی‌شده در قانون انجام شود.

برچسب ها: ثبت شرکت ، قوه قضاییه
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