باشگاه خبرنگاران جوان -محسن کریمی مدیرکل حفاظت محیط‌زیست چهارمحال و بختیاری با اشاره به بارش‌های اخیر در استان افزود: وضعیت تالاب‌های استان به‌ویژه تالاب بین‌المللی چغاخور خوب است و تالاب‌ها آبگیری شده‌اند و تالاب چغاخور با نخستین بارندگی فصل پاییز آبگیری شد.

وی ادامه داد: با بارندگی بعدی و انجام اقدامات محیط‌زیستی و همراهی اهالی منطقه، وضعیت تالاب‌ها به زمان‌های گذشته برمی‌گردد.

کریمی از اجرای طرح‌های رهاسازی آب چشمه‌ها به تالاب از اوایل مهرماه خبر داد و گفت: بارش اخیر و ورود روان‌آب‌های اطراف باعث شده است که این تالاب در وضعیت مناسب قرار گیرد.

به گفته وی، تالاب‌های بین‌المللی چغاخور و گندمان از مهم‌ترین زیستگاه‌های آبی کشور به شمار می‌روند که نقش مهمی در حفظ تنوع زیستی منطقه دارند و هر ساله میزبان شمار زیادی از پرندگان مهاجر هستند.

وی گفت: همچنین تالاب‌های علی‌آباد، سولگان، چال‌تر و چال خشک از دیگر تالاب‌های مهم استان محسوب می‌شوند.