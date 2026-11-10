رهبر دموکرات‌های مجلس نمایندگان آمریکا از برنامه دموکرات‌ها برای استفاده از اختیارات قانونی برای اعمال فشار بر دولت ترامپ و پایان دادن به جنگ علیه ایران خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - حکیم جفریز، رهبر دموکرات‌های مجلس نمایندگان آمریکا، با تأکید بر ضرورت پایان دادن به جنگ علیه ایران، از برنامه این حزب برای استفاده از ابزارهای قانونی و نظارتی کنگره به‌منظور اعمال فشار بر دولت آمریکا خبر داد.

جفریز اعلام کرد حزب دموکرات برای متوقف کردن جنگ با ایران تلاش خواهد کرد و بازبینی هزینه‌کردهای دولت را نیز در دستور کار قرار می‌دهد.

وی تأکید کرد دموکرات‌ها در دوره آینده اقدامات قانون‌گذاری و نظارتی خود را برای پاسخگو کردن دولت آمریکا در قبال سیاست‌های داخلی و خارجی افزایش خواهند داد.

رهبر دموکرات‌های مجلس نمایندگان افزود که این حزب بر پایان دادن به جنگ با ایران، مقابله با افزایش هزینه‌های زندگی و تقویت خدمات درمانی تمرکز خواهد کرد. به گفته وی، بررسی نحوه هزینه‌کرد بودجه دولت نیز با هدف اطمینان از پاسخگویی مسئولان در این زمینه دنبال می‌شود.

جفریز همچنین گفت دموکرات‌ها قصد دارند با استفاده از اختیارات قانونی و نظارتی کنگره، برای توقف جنگ فشار وارد کنند و اطمینان یابند که منابع مالی حاصل از مالیات شهروندان آمریکایی در راستای اولویت‌های اقتصادی و خدمات عمومی آنان هزینه می‌شود.

این اظهارات پس از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا در سوم نوامبر ۲۰۲۶ مطرح شده است؛ انتخاباتی که به گفته گزارش، دموکرات‌ها در آن با کسب پیروزی‌هایی توانستند کنترل هر دو مجلس نمایندگان و سنا را به دست آورند.

کنگره جدید قرار است از سوم ژانویه ۲۰۲۷ فعالیت خود را آغاز کند و رهبران دموکرات وعده داده‌اند که موضوع جنگ با ایران را در صدر اولویت‌های برنامه قانون‌گذاری خود قرار دهند.

منبع: الجزیره

برچسب ها: حزب دموکرات ، کنگره آمریکا ، جنگ ایران و آمریکا
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