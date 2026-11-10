۴۶ طرح دانش‌آموزی در بیست‌وهشتمین جشنواره جوان خوارزمی سال ۱۴۰۵، در ۱۸ گروه علمی و تخصصی موفق به کسب رتبه‌های اول تا سوم شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان، اسامی برگزیدگان بخش دانش‌آموزی بیست‌وهشتمین جشنواره جوان خوارزمی در سال ۱۴۰۵ را اعلام کرد. بر اساس نتایج نهایی این دوره از جشنواره، ۴۶ طرح دانش‌آموزی در گروه‌های علمی و تخصصی مختلف، موفق به کسب رتبه‌های اول تا سوم شدند.

این طرح‌ها در حوزه‌های متنوعی از جمله زبان و ادبیات فارسی، برق و الکترونیک، مکانیک، فیزیک و نجوم، کامپیوتر، سلول‌های بنیادی، علوم زیستی و پزشکی، شیمی، فناوری نانو، مکاترونیک، کشاورزی و منابع طبیعی، طراحی و ساخت بازی، هنر، علوم اجتماعی و روان‌شناسی، هوش مصنوعی، ریاضی و عمران انتخاب شده‌اند.

جشنواره جوان خوارزمی با هدف شناسایی و حمایت از استعدادهای خلاق و نوآور، ترویج فرهنگ پژوهش و نوآوری و فراهم‌سازی زمینه بروز توانمندی‌های علمی دانش‌آموزان برگزار می‌شود و بستری برای ارائه، ارزیابی و معرفی دستاوردهای پژوهشی و فناورانه نسل جوان کشور به شمار می‌رود.

فهرست کامل اسامی مجریان طرح‌های برگزیده، عناوین طرح‌ها، گروه‌های علمی، رتبه‌های کسب‌شده و استان محل تحصیل دانش‌آموزان از اینجا قابل مشاهده است.

برچسب ها: استعداد در خشان ، جشنواره خوارزمی
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