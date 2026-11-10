دبیر انجمن فیزیوتراپی ایران گفت: انتخاب درمان گر و پزشک از طریق فضای مجازی امری اشتباه و جبران ناپذیر است و سبب شده تا هزینه‌های زیادی برای درمان توسط افراد فاقد صلاحیت پرداخت شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم - پرهام پارسا نژاد دبیر انجمن فیزیوتراپی ایران در ششمین کنگره بین المللی و سی و هفتمین کنگره سالیانه انجمن فیزیوتراپی ایران گفت: انتخاب درمان گر و پزشک از طریق فضای مجازی امری اشتباه و جبران ناپذیر است و سبب شده تا هزینه‌های زیادی برای درمان توسط افراد فاقد صلاحیت پرداخت می‌شود.

وی افزود:برخی، افرادی را به عنوان ادمین صفحه در فضای مجازی استخدام کرده و یکسری مطالب نادرست را عرضه‌ می‌کنند و همین موضوع تهدیدی برای سلامت افراد محسوب می‌شود. 

دبیر انجمن فیزیوتراپی ایران تصریح کرد: هوش مصنوعی جزو پیشرفت‌های علمی در دنیا است، اما اعتماد به هوش مصنوعی برای افراد و بیماران ضرر خواهد داشت.

مدرک تکنسین فیزیوتراپی فاقد اعتبار است

وی تاکید کرد: برخی افراد با شرکت در دوره‌های کوتاه مدت در حوزه فیزیوتراپی مدرک تکنسین دریافت کرده که این مدارک فاقد اعتبار است. فیزیوتراپیست باید آموزش دیده دانشگاه علوم پزشکی باشد. 

همچنین ایرج عبداللهی دبیر علمی کنگره تصریح کرد: در این کنگره ۵۰ مقاله برای سخنرانی و ۹۰ مقاله به عنوان پوستر ارائه خواهد شد. در این دوره ۲۱ پنل تخصصی در شاخه‌های مختلف از جمله طب فیزیکی و توانبخشی، گفتار درمانی، مهندسی پزشکی و فیزیوتراپی برگزار خواهد شد. 

به گفته وی اکنون ۹۰۰۰ فیزیوتراپیست در کشور فعالیت دارند و سالانه ۴۰۰ نفر دانشجوی فیزیوتراپی در دانشگاه ها پذیرش می شوند.

عبداللهی بیان کرد: الان حدود ۳۰ درصد از مرگ و میر‌ها مربوط به بیماری‌های قلب و عروق است. بسیاری از بیماری‌های قلبی قابل پیشگیری هستند و حتی افرادمبتلا به عارضه قلبی توانسته اند به زندگی عادی برگردند. 

وی ادامه داد: در هنگام بروز سکته مغزی یک زمان طلایی وجود دارد و با انجام به موقع درمان و فیزیوتراپی بسیاری از بیماران به زندگی عادی خود باز می گردند. 

وی تاکید کرد: اگر افراد به صورت کنترل نشده اقدام به انجام ورزش های سنگین کنند دچار پارگی تاندون شانه خواهند شد. بسیاری از پارگی ها نیازمند جراحی نخواهند بود. 

وی با اشاره به اینکه چربی خون، آلودگی هوا و دیابت سبب بروز بیماری‌های قلبی خواهد شد، تاکید کرد: فیزیوتراپی در بیما‌ری های قلبی نقش پررنگی دارد. افراد بعد از انجام جراحی قلبی استرس‌های شدیدی در انجام امور روتین خود دارند و فیزیوتراپیست‌ها این امر را برای بیماران آسان خواهند کرد.

همایون آبایی دبیر اجرایی کنگره فیزیوتراپی گفت:  در این کنگره ۳۰۰۰ نفر برای شرکت در این دوره ثبت نام کرده‌اند و بالاترین امتیاز را باز آموزی دارد.

به گفته وی فیزیوتراپی جزو رشته‌هایی است که درمان در منزل را انجام خواهند داد و به همین دلیل فعالیت افراد فاقد صلاحیت  مشکلاتی در سلامتی افراد ایجاد خواهد کرد.

گفتنی است، کنگره سالیانه انجمن فیزیوتراپی ایران در روز‌های ۴ تا ۶ آذر امسال برگزار می‌شود.

برچسب ها: فیزیوتراپی ، آرتروز زانو
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