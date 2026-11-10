باشگاه خبرنگاران جوان- مجید کوهی افزود: در شبانه‌روز گذشته (۱۹ آبان‌ماه ۱۴۰۵)، دمای هوای شهر اردبیل به منفی ۶ درجه سانتی‌گراد رسید و بر اساس بررسی داده‌های دمایی، این شهر عنوان سردترین مرکز استان کشور را به خود اختصاص داد.

او با بیان اینکه افت دما در بسیاری از مناطق استان محسوس بوده است، اظهار داشت: بر اساس نقشه کمینه دمای ایستگاه‌های هواشناسی استان، سردترین دمای ثبت‌شده مربوط به منطقه کوهستانی آلوارس با منفی ۱۳ درجه سانتی‌گراد بوده است.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل ادامه داد: پس از آلوارس، ایستگاه هواشناسی فرودگاه اردبیل با منفی ۹ درجه، خلخال با منفی ۷ درجه و شهر‌های اردبیل و نیر با منفی ۶ درجه سانتی‌گراد از جمله مناطق سرد استان در شبانه‌روز گذشته بوده‌اند.

کوهی با اشاره به سایر دما‌های ثبت‌شده در استان گفت: فیروزآباد منفی ۵، نمین منفی ۵، رضی منفی ۴، سرعین منفی ۴، لاهرود منفی ۳، مشگین‌شهر منفی ۳ و گیوی منفی ۳ درجه سانتی‌گراد گزارش شده است.

او همچنین اظهار کرد: در مناطق شمالی استان نیز دمای هوا در پارس‌آباد (فرودگاه) یک درجه بالای صفر، بیله‌سوار و گرمی ۲ درجه بالای صفر و اصلاندوز و اولتان ۲ درجه بالای صفر ثبت شده است.

کوهی با تأکید بر تنوع اقلیمی و تفاوت محسوس دمایی در مناطق مختلف استان اردبیل گفت: اختلاف دمای ثبت‌شده میان مناطق شمالی و ارتفاعات استان نشان‌دهنده تأثیر شرایط جغرافیایی و ارتفاع بر وضعیت دمایی مناطق مختلف است.

او در ادامه از شهروندان خواست با توجه به کاهش دما و تداوم شرایط سرد، تمهیدات لازم را برای مدیریت مصرف انرژی و محافظت از تأسیسات و لوله‌های آب در برابر یخ‌زدگی در نظر بگیرند.

منبع: هواشناسی