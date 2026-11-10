باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی فوتبال کشورمان که خود را برای حضور در تورنمنت عراق در فیفادی آبان ماه آماده می‌کند با دعوت از ۲۹ بازیکن از طرف امیر قلعه‌نویی روز گذشته تمرینات خود را در تهران آغاز کرد.

سامان قدوس ستاره ۳۳ ساله تیم ملی فوتبال کشورمان در لیست تیم ملی فوتبال حضور نداشت. حالا امروز این بازیکن تصمیم گرفت با انتشار پستی در صفحه مجازی خود به صورت رسمی از بازی‌های ملی خداحافظی کند.

سامان قدوس طی ۷۰ بازی ملی موفق به زدن ۲ گل شد و در ۳ دوره جام جهانی و ۲ جام ملت‌های آسیا برای ایران به میدان رفت.