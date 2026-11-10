ستاره تیم ملی فوتبال کشورمان با انتشار پستی در صفحه مجازی خود، به صورت رسمی از بازی‌های ملی خداحافظی کرد.

 باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی فوتبال کشورمان که خود را برای حضور در تورنمنت عراق در فیفادی آبان ماه آماده می‌کند با دعوت از ۲۹ بازیکن از طرف امیر قلعه‌نویی روز گذشته تمرینات خود را در تهران آغاز کرد.

سامان قدوس ستاره ۳۳ ساله تیم ملی فوتبال کشورمان در لیست تیم ملی فوتبال حضور نداشت. حالا امروز این بازیکن تصمیم گرفت با انتشار پستی در صفحه مجازی خود به صورت رسمی از بازی‌های ملی خداحافظی کند.

سامان قدوس طی ۷۰ بازی ملی موفق به زدن ۲ گل شد و در ۳ دوره جام جهانی و ۲ جام ملت‌های آسیا برای ایران به میدان رفت.

سامان قدوس از تیم ملی فوتبال خداحافظی کرد

برچسب ها: تیم ملی فوتبال ایران ، سامان قدوس
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
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Iran (Islamic Republic of)
ه
۱۴:۲۵ ۱۹ آبان ۱۴۰۵
خدا را شکر که خداحافظی کرد همیشه از اینکه این پسر فوتبال بازی می کند ناراحت بودم زیرا ارزشش هزاران مرتبه از این کار بهتر است و متاسفانه افراد دیگری هم هستند که فراتر از فوتبال هستند اما ادامه می دهند کاش آنها هم خداحافظی می کردند و زیر توپ زدن را برای اهلش می سپاردند
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Iran (Islamic Republic of)
سید
۱۳:۳۳ ۱۹ آبان ۱۴۰۵
هر کی خداحافظی کنه حاج صفی تا روزی که یه دونه دندون هم توی دهنش باقی باشه میمونه و به تیم کشورش خدمت میکنه زنده باد خدمت گزاران با وفا
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۶ ۱۹ آبان ۱۴۰۵
خداحافظ
۰
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Iran (Islamic Republic of)
بازنشسته
۱۳:۰۳ ۱۹ آبان ۱۴۰۵
بقیه پیرمردها یا علی.چراغ اول روشن شد.
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۵ ۱۹ آبان ۱۴۰۵
بازیکن خوب و بی حاشیه تیم ملی بود و البته با خداحافظیش وسط میدان تیم ملی که مشکل داشت مشکلاش بیشتر میشود
تشکر از زحماتت
۰
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