دادستان رفسنجان از تشکیل پرونده قضایی درباره برخی موضوعات باشگاه مس خبر داد و گفت:دستگاه قضایی با هرگونه فساد، تخلف و تضییع حقوق عمومی در حوزه ورزش، بدون تعارف و اغماض برخورد می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان _ بهنام جعفری‌زاده در نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری شهرستان رفسنجان با موضوع بررسی مشکلات و چالش‌های حوزه ورزش، بر ضرورت شفافیت در هزینه‌کرد اعتبارات مسئولیت‌های اجتماعی شرکت مس و نظارت دقیق بر عملکرد مجموعه‌های ورزشی تأکید کرد.

وی با بیان اینکه اعتبارات مسئولیت‌های اجتماعی باید در مسیر توسعه شهرستان و ارتقای ورزش هزینه شود، اظهار کرد: هر هزینه‌ای که از این محل انجام می‌شود باید شفاف، قابل بررسی و دارای خروجی مشخص باشد و سازوکار روشنی برای نظارت بر آن وجود داشته باشد.

دادستان رفسنجان افزود: عملکرد مجموعه‌های ورزشی و نحوه استفاده از منابع و امکانات اختصاص‌یافته باید به‌گونه‌ای باشد که آثار آن در توسعه ورزش، حمایت از ورزشکاران و بهره‌مندی مردم شهرستان به‌روشنی دیده شود.

پرونده قضایی باشگاه مس در مرحله بررسی

هشدار قضایی به باشگاه مس رفسنجان؛ پرونده تخلفات روی میز دادستان

جعفری‌زاده با اشاره به مسائل مطرح‌شده درباره باشگاه مس رفسنجان تصریح کرد: در ارتباط با برخی موضوعات این باشگاه، پرونده قضایی تشکیل شده و تحقیقات و بررسی‌های لازم در حال انجام است و نتایج پس از تکمیل مراحل قانونی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

وی همچنین با تأکید بر نقش مطالبه‌گری جامعه ورزش در پیشگیری از تخلفات خاطرنشان کرد: ورزشکاران، هیئت‌های ورزشی و مسئولان در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا تضییع حقوق عمومی، مستندات و گزارش‌های خود را ارائه کنند تا موضوع در چارچوب قانون بررسی و در صورت احراز تخلف، برخورد قانونی انجام شود.

از مطالبات ورزشی تا پیگیری حقوق عامه

دادستان رفسنجان در بخش دیگری از سخنانش به اقدامات دستگاه قضایی در حوزه حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم اشاره کرد و گفت: موضوعاتی از جمله فرودگاه، تصفیه‌خانه آب، آنتن‌دهی تلفن همراه و امکانات درمانی شهرستان در حال پیگیری است و اقدامات خوبی در این زمینه انجام شده است.

جعفری‌زاده با اشاره به روند اجرای پروژه تصفیه‌خانه آب رفسنجان، سرعت اجرای این طرح را مطلوب ارزیابی کرد و اقدامات انجام‌شده را قابل تقدیر دانست.

وی در پایان تأکید کرد: دستگاه قضایی با جدیت و در چارچوب وظایف قانونی، پیگیری مشکلات عمومی شهرستان را دنبال می‌کند و تحقق نتایج مطلوب در این مسیر، به همکاری مسئولان و مطالبه‌گری مردم نیاز دارد.

برچسب ها: دادگستری کرمان ، فساد در ورزش
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