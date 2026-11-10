باشگاه خبرنگاران جوان _ بهنام جعفری‌زاده در نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری شهرستان رفسنجان با موضوع بررسی مشکلات و چالش‌های حوزه ورزش، بر ضرورت شفافیت در هزینه‌کرد اعتبارات مسئولیت‌های اجتماعی شرکت مس و نظارت دقیق بر عملکرد مجموعه‌های ورزشی تأکید کرد.

وی با بیان اینکه اعتبارات مسئولیت‌های اجتماعی باید در مسیر توسعه شهرستان و ارتقای ورزش هزینه شود، اظهار کرد: هر هزینه‌ای که از این محل انجام می‌شود باید شفاف، قابل بررسی و دارای خروجی مشخص باشد و سازوکار روشنی برای نظارت بر آن وجود داشته باشد.

دادستان رفسنجان افزود: عملکرد مجموعه‌های ورزشی و نحوه استفاده از منابع و امکانات اختصاص‌یافته باید به‌گونه‌ای باشد که آثار آن در توسعه ورزش، حمایت از ورزشکاران و بهره‌مندی مردم شهرستان به‌روشنی دیده شود.

پرونده قضایی باشگاه مس در مرحله بررسی

جعفری‌زاده با اشاره به مسائل مطرح‌شده درباره باشگاه مس رفسنجان تصریح کرد: در ارتباط با برخی موضوعات این باشگاه، پرونده قضایی تشکیل شده و تحقیقات و بررسی‌های لازم در حال انجام است و نتایج پس از تکمیل مراحل قانونی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

وی همچنین با تأکید بر نقش مطالبه‌گری جامعه ورزش در پیشگیری از تخلفات خاطرنشان کرد: ورزشکاران، هیئت‌های ورزشی و مسئولان در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا تضییع حقوق عمومی، مستندات و گزارش‌های خود را ارائه کنند تا موضوع در چارچوب قانون بررسی و در صورت احراز تخلف، برخورد قانونی انجام شود.

از مطالبات ورزشی تا پیگیری حقوق عامه

دادستان رفسنجان در بخش دیگری از سخنانش به اقدامات دستگاه قضایی در حوزه حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم اشاره کرد و گفت: موضوعاتی از جمله فرودگاه، تصفیه‌خانه آب، آنتن‌دهی تلفن همراه و امکانات درمانی شهرستان در حال پیگیری است و اقدامات خوبی در این زمینه انجام شده است.

جعفری‌زاده با اشاره به روند اجرای پروژه تصفیه‌خانه آب رفسنجان، سرعت اجرای این طرح را مطلوب ارزیابی کرد و اقدامات انجام‌شده را قابل تقدیر دانست.

وی در پایان تأکید کرد: دستگاه قضایی با جدیت و در چارچوب وظایف قانونی، پیگیری مشکلات عمومی شهرستان را دنبال می‌کند و تحقق نتایج مطلوب در این مسیر، به همکاری مسئولان و مطالبه‌گری مردم نیاز دارد.