باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - وزارت دفاع روسیه امروز سه‌شنبه اعلام کرد که نیرو‌های این کشور در حملات شبانه، تاسیسات زیرساخت انرژی و مواضع نظامی اوکراین را هدف قرار داده‌اند. این حملات چهار پست برق و همچنین چند فروند کشتی باری در دریای سیاه را شامل می‌شد که به گفته مسکو، حامل تسلیحات، تجهیزات نظامی و محموله‌های سوخت و روان‌کننده برای نیرو‌های مسلح اوکراین بودند.

وزارت دفاع روسیه در بیانیه‌ای اعلام کرد که نیرو‌های این کشور همچنان با استفاده از پهپادها، تاسیسات زیرساخت انرژی پشتیبان صنایع نظامی اوکراین و کشتی‌هایی را که تجهیزات نظامی و محموله‌های با کاربرد دوگانه برای نیرو‌های مسلح اوکراین حمل می‌کنند، هدف قرار می‌دهند.

این وزارتخانه چهار پست برق را به‌عنوان اهداف حملات زمینی معرفی کرد که عبارت‌اند از: یک پست برق با ظرفیت ۳۳۰ کیلوولت در شهرک ولنوهورسک در استان دنیپروپتروفسک، یک پست برق با ظرفیت ۱۵۴ کیلوولت در شهر کرمنچوک در استان پولتاوا و دو پست برق با ظرفیت ۱۱۰ کیلوولت در شهرک‌های پریاسلاو و یاهو در استان کی‌یف.

وزارت دفاع روسیه همچنین اعلام کرد که در دریای سیاه، یک کشتی باری در شمال‌شرق اودسا هدف قرار گرفته است که به گفته این وزارتخانه، حامل تسلیحات و تجهیزات نظامی بوده است. یک کشتی دیگر نیز که محموله‌های سوخت و روان‌کننده برای ارتش اوکراین حمل می‌کرد، هدف حمله قرار گرفت.

این وزارتخانه همچنین از هدف قرار گرفتن یک کشتی باری دیگر در شرق اودسا خبر داد و مدعی شد که این کشتی حامل محموله‌ای با کاربرد دوگانه برای نیرو‌های مسلح اوکراین بوده است.

وزارت دفاع روسیه در ادامه افزود که نیرو‌های این کشور در واکنش به حملات اوکراین علیه غیرنظامیان و زیرساخت‌های غیرنظامی روسیه، به‌طور روزانه تاسیسات صنایع نظامی اوکراین را هدف قرار می‌دهند؛ تاسیساتی که در زمینه تولید و انبار پهپاد‌های دوربرد و میان‌برد فعالیت دارند.

به گفته این وزارتخانه، مراکز تصمیم‌گیری، بنادر و زیرساخت‌هایی که برای اهداف نظامی مورد استفاده قرار می‌گیرند نیز از دیگر اهداف این حملات هستند.

منبع: المیادین