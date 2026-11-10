باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - احسان عظیمی‌راد در رویداد ملی «تا ثریا» با موضوع زیست‌بوم دانش‌بنیان و هوشمندسازی معادن در شیراز، با تأکید بر نقش علم و فناوری در ارتقای قدرت ملی اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران برای ایجاد بازدارندگی مؤثر باید مسیر قدرتمندتر شدن را با جدیت دنبال کند؛ مسیری که تحقق آن مستلزم بهره‌گیری از خلاقیت، نوآوری، توسعه فناوری و توجه متوازن به علوم انسانی، پایه و کاربردی است.

سرمایه‌گذاری بر دانش بومی؛ ضرورتی برای تقویت قدرت ملی

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تحولات اخیر و تقابل مستقیم ایران و آمریکا بیان کرد: ایالات متحده پس از سال‌ها رویارویی غیرمستقیم با جمهوری اسلامی ایران، در مقطع اخیر به شکل مستقیم وارد عرصه تقابل شد؛ این در حالی است که پیش از این، در بسیاری از مواجهات، از جمله جنگ تحمیلی دوم، رژیم صهیونیستی را به‌عنوان ابزار پیشبرد اهداف خود به کار می‌گرفت.

او با یادآوری بیانات رهبر شهید انقلاب خاطرنشان کرد: تقویت مستمر توانمندی‌های کشور، راهبرد اساسی ایران برای دستیابی به بازدارندگی است و بدون اتکا به خلاقیت، نوآوری و پیشرفت‌های فناورانه نمی‌توان این هدف را محقق کرد.

عظیمی‌راد با تأکید بر ضرورت تکمیل زنجیره ارزش دانش افزود: برای دستیابی به اقتدار علمی و اقتصادی باید ارتباط میان مراحل تولید دانش، تبدیل آن به فناوری و در نهایت خلق ثروت برقرار باشد. در واقع، ایده زمانی به ارزش اقتصادی تبدیل می‌شود که مسیر توسعه آن تا مرحله تولید محصول و ورود به بازار به‌درستی طی شود.

او تصریح کرد: تحقق این فرآیند نیازمند پشتیبانی همه‌جانبه از نخبگان، دانشگاه‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان، مراکز رشد، پارک‌های علم و فناوری، پردیس‌های تخصصی و پژوهشگاه‌هاست؛ چراکه هر یک از این مجموعه‌ها در تکمیل زنجیره نوآوری و تجاری‌سازی دانش نقش تعیین‌کننده‌ای دارند.

درآمدزایی چندبرابری شرکت‌های دانش‌بنیان در برابر حمایت‌های مالی

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در ادامه به بازده اقتصادی حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۳، حدود ۲۴ هزار میلیارد تومان منابع حمایتی به این شرکت‌ها اختصاص یافت که در نتیجه آن، یک‌هزار و ۸۰۰ همت درآمد حاصل شد. همچنین در سال ۱۴۰۴، با تخصیص ۲۴ همت اعتبار، میزان درآمدزایی این مجموعه‌ها به سه‌هزار و ۲۰۵ همت رسید.

او با بیان اینکه برای سال جاری نیز ۳۱.۵ همت اعتبار در راستای پشتیبانی از شرکت‌های دانش‌بنیان و توسعه زیست‌بوم فناوری کشور پیش‌بینی شده است، اظهار کرد: این رقم مجموع منابعی است که در قانون بودجه برای حمایت از این حوزه در نظر گرفته شده است.

عظیمی‌راد خاطرنشان کرد: بررسی عملکرد اقتصادی شرکت‌های دانش‌بنیان نشان می‌دهد میزان ارزش‌آفرینی و درآمد حاصل از فعالیت آنها چندین برابر اعتبارات تخصیص‌یافته است. بنابراین، حتی منابع مالی محدود نیز در صورت برنامه‌ریزی و هدایت هدفمند می‌توانند آثار اقتصادی چشمگیری به همراه داشته باشند.

او با اشاره به اشتغال‌زایی این بخش گفت: بیش از ۶۰۰ هزار نفر در شرکت‌های دانش‌بنیان مشغول فعالیت هستند و همین ظرفیت قابل توجه، ضرورت استمرار حمایت‌های مالی و قانونی از این مجموعه‌ها را دوچندان می‌کند.

پیگیری اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان در مجلس

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس با اشاره به اقدامات نظارتی مجلس در حوزه فناوری اظهار کرد: قانون جهش تولید دانش‌بنیان در سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید و پس از آن، نظارت بر اجرای دقیق مفاد و تکالیف پیش‌بینی‌شده در این قانون در دستور کار مجلس یازدهم قرار گرفت.

او ادامه داد: در همین راستا، کمیته نظارت بر اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان تشکیل شد و مسئولیت آن به بنده واگذار شده است. این کمیته با برگزاری نشست‌های هفتگی و منظم با دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های مسئول، روند اجرای قانون و میزان پایبندی دستگاه‌ها به تعهدات قانونی خود را بررسی می‌کند.

عظیمی‌راد هدف از این نظارت‌ها را رفع موانع موجود، تقویت حمایت‌های قانونی و تسهیل فعالیت فعالان زیست‌بوم دانش‌بنیان کشور عنوان کرد.

عزم برای احیای زیرساخت‌های علمی و فناورانه آسیب‌دیده

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در بخش دیگری از سخنان خود به آسیب‌های واردشده به زیرساخت‌های علمی و فناورانه کشور در جریان دو جنگ تحمیلی اخیر اشاره کرد و گفت: در کنار حمله به مدرسه شهدای میناب، مرکز پیشرفته هوش مصنوعی دانشگاه صنعتی شریف نیز هدف حمله قرار گرفت؛ مرکزی که سال گذشته برای توسعه آن، حدود ۱۰ همت اعتبار با پیگیری مجلس و کمیته مربوطه در اختیار معاونت علمی و فناوری قرار گرفته بود.

او همچنین از هدف قرار گرفتن مراکز مهم تولید ماهواره در دانشگاه علم و صنعت و برخی مجموعه‌های فعال در حوزه میکروالکترونیک خبر داد و افزود: این حملات خسارت‌هایی به زیرساخت‌های علمی و صنعتی کشور وارد کرده است؛ به‌گونه‌ای که در شرایط فعلی، برای تأمین برخی تجهیزات و قطعات مورد نیاز، از جمله برد‌های الکترونیکی، به واردات از کشور‌هایی مانند چین نیاز پیدا کرده‌ایم.

عظیمی‌راد با اشاره به آغاز روند بازسازی مراکز آسیب‌دیده اظهار کرد: عملیات بازسازی این مجموعه‌ها با سرعت در حال پیگیری است. دشمن تصور می‌کند با تخریب ساختمان‌ها، آزمایشگاه‌ها و تجهیزات می‌تواند توان علمی ایران را تضعیف کند، اما واقعیت این است که سرمایه اصلی کشور در دانش، تخصص و ظرفیت فکری جوانان و نخبگان ایرانی نهفته است و با تخریب زیرساخت‌های فیزیکی از بین نمی‌رود.

او تأکید کرد: تجربه کشور در حوزه‌هایی همچون فناوری هسته‌ای و موشکی نشان داده است که فشار‌ها و اقدامات بازدارنده دشمن نتوانسته مانع استمرار دانش بومی ایران شود. در سایر عرصه‌های پیشرفته علمی و فناورانه نیز نیروی انسانی متخصص و ظرفیت‌های علمی کشور همچنان وجود دارد و می‌توان با تکیه بر آنها مسیر بازسازی و پیشرفت را ادامه داد.

پیشرفت‌های موشکی؛ بخشی از روند مستمر تقویت توان دفاعی

عظیمی‌راد در ادامه با اشاره به روند توسعه توان دفاعی کشور گفت: مسئولان نیروی هوافضای سپاه اعلام کرده‌اند که در صورت شکل‌گیری جنگی جدید، دستاورد‌های تازه موشکی کشور رونمایی خواهد شد.

او با اشاره به احتمال دستیابی به موشک‌های جدید با برد‌های بیشتر، از جمله موشک‌های قاره‌پیما، و طرح موضوع قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای افزود: روند طراحی، تولید و آماده‌سازی موشک‌های جدید در کشور به‌صورت مستمر دنبال می‌شود تا این ظرفیت‌ها در صورت نیاز، در شرایط عملیاتی مورد استفاده قرار گیرند.

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در پایان با تأکید بر نقش نخبگان در آینده کشور خاطرنشان کرد: مجلس شورای اسلامی حمایت از جامعه نخبگانی را با جدیت دنبال می‌کند و پشتیبانی از توان علمی، فناوری و نوآوری کشور را یکی از مؤلفه‌های اساسی برای حفظ و ارتقای اقتدار ملی می‌داند.