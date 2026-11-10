امیرمحمد منصوری با کسب اکثریت آرای اعضای مجمع انتخاباتی، به مدت چهار سال رئیس هیأت ورزش بیماران خاص و پیوند اعضای استان کردستان شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مجمع انتخاباتی هیأت ورزش بیماران خاص و پیوند اعضای استان کردستان با حضور اعضای مجمع و به ریاست فرزاد خاکی، مدیرکل ورزش و جوانان استان برگزار شد.

در این مجمع، امیرمحمد منصوری که تنها نامزد ریاست هیأت بود، با کسب ۷ رأی از مجموع ۸ رأی مأخوذه، برای یک دوره چهار ساله به عنوان رئیس جدید این هیأت انتخاب شد.

فرزاد خاکی، مدیرکل ورزش و جوانان کردستان در این نشست با اشاره به مشکلات مدیریتی هیأت ورزش بیماران خاص و پیوند اعضا گفت: این هیأت طی سه سال گذشته فاقد سرپرست و هیأت‌رئیسه بوده و لازم است ساختار مدیریتی آن هرچه سریع‌تر ساماندهی شود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های موجود در میان ورزشکاران، قهرمانان، مربیان، داوران و پیشکسوتان این حوزه افزود: استفاده از توانمندی این افراد می‌تواند زمینه‌ساز توسعه ورزش بیماران خاص و پیوند اعضا در استان باشد.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان، تشکیل هیأت‌رئیسه را نخستین اولویت رئیس جدید عنوان کرد و گفت: معرفی اعضای هیأت‌رئیسه، شناسایی استعدادهای شهرستانی، برگزاری دوره‌های آموزشی و ارتقای سطح فنی مربیان و داوران باید در دستور کار قرار گیرد.

خاکی همچنین بر ضرورت تعامل با فدراسیون و ادارات ورزش و جوانان شهرستان‌ها و حمایت از ورزشکاران مستعد و قهرمانی تأکید کرد.

وی در پایان با اشاره به رعایت ضوابط و آیین‌نامه‌های انتخاباتی اظهار داشت: اداره‌کل ورزش و جوانان از هیچ نامزدی حمایت نمی‌کند و انتخاب رئیس هیأت با رأی اعضای مجمع انجام می‌شود.