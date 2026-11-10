در راستای نهضت توسعه عدالت آموزشی مدرسه ۱۵ کلاسه در رباط کریم افتتاح شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - آیین افتتاح مدرسه مشارکتی مهندس محمدرضا جاوید با ۱۵ کلاس درس و زیربنای یک‌هزار و ۶۰۰ مترمربع با حضور حمیدرضا خان‌محمدی، معاون وزیر آموزش‌وپرورش و رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، حمیدرضا شاه‌حسینی و مجتبی ملا احمدی، رییس و نایب رییس جامعه خیرین مدرسه‌ساز کشور و مهندس محمدرضا جاوید، خیر نیک‌اندیش مدرسه‌ساز و جمعی از مسئولان استانی برگزار شد.

در این آیین، شاه‌حسینی، رئیس جامعه خیرین مدرسه‌ساز کشور، با اشاره به نقش مؤثر خیرین در توسعه فضاهای آموزشی، از اقدام ارزشمند مهندس محمدرضا جاوید در احداث این مدرسه قدردانی کرد و بر ضرورت تداوم مشارکت‌های مردمی در مسیر مدرسه‌سازی تأکید داشت.

حمیدرضا خان‌محمدی، معاون وزیر و رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور نیز با ابراز خرسندی از حضور در این مراسم، اقدام خیرخواهانه مهندس جاوید را جلوه‌ای برجسته از عشق، ایثار و مسئولیت‌پذیری اجتماعی دانست و اظهار کرد:آنچه امروز از اقدام و روحیه بلند مهندس جاوید مشاهده می‌کنیم، فراتر از سخن و شعار، تجلی واقعی عشق و محبت به فرزندان این سرزمین است.

وی با تأکید بر اهمیت ترویج فرهنگ نیکوکاری در میان دانش‌آموزان، از این خیر نیک‌اندیش به‌دلیل نگاه بلند و اقدام ماندگارش در مسیر مدرسه‌سازی قدردانی کرد.

در ادامه این مراسم، خان‌محمدی با تقدیر از عباس زارع، مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان تهران، و همکاران این مجموعه، از تلاش‌های مستمر و شبانه‌روزی آنان در مسیر احداث، تکمیل و آماده‌سازی فضاهای آموزشی قدردانی کرد.

عباس زارع، مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان تهران، نیز با اشاره به اهمیت توسعه فضاهای آموزشی، مدرسه‌سازی را اقدامی بنیادین برای ساخت آینده نسل‌های بعد دانست و اظهار داشت:تلاش مجموعه نوسازی مدارس استان تهران بر این است که با برنامه‌ریزی، پیگیری مستمر و اجرای پروژه‌های آموزشی، زمینه تحصیل دانش‌آموزان در فضاهایی ایمن، استاندارد و شایسته را فراهم کند.

وی با تأکید بر نقش اثرگذار خیرین مدرسه‌ساز افزود: مشارکت خیرین، پشتوانه‌ای ارزشمند برای تحقق عدالت آموزشی و توسعه زیرساخت‌های تعلیم‌وتربیت است و هر مدرسه‌ای که با همراهی این نیک‌اندیشان ساخته می‌شود، سرمایه‌ای ماندگار برای آینده کشور به شمار می‌رود.

زارع همچنین از مهندس محمدرضا جاوید و تمامی خیرین نیک‌اندیشی که با اعتماد و همراهی خود در مسیر مدرسه‌سازی گام برمی‌دارند، صمیمانه قدردانی کرد.

در پایان این مراسم، به پاس مشارکت ارزشمند مهندس محمدرضا جاوید در توسعه فضاهای آموزشی، از این خیر نیک‌اندیش با اهدای لوح تقدیر تجلیل به عمل آمد.

افتتاح این مدرسه، جلوه‌ای از هم‌افزایی دولت و خیرین در مسیر توسعه عدالت آموزشی و فراهم‌سازی بستر مناسب برای تحصیل دانش‌آموزان است؛ اقدامی ماندگار که ثمره آن در آینده علمی و اجتماعی نسل‌های پیش‌رو نمایان خواهد شد.

منبع: وزارت آموزش و پرورش