مدیرکل امور مالیاتی فارس با تأکید بر اینکه حفظ محیط زیست از اولویت‌های بسیار مهم و دغدغه‌های اساسی است، گفت: ۹۷ درصد درآمد‌های عمومی استان فارس از طریق مالیات تأمین می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - حمیدرضا منتظری در دیدار با مدیرکل حفاظت محیط زیست استان فارس اظهار داشت: امروزه تغییرات اقلیمی، کاهش نزولات جوی و چالش‌های زیست‌محیطی نیازمند عزم جدی و دغدغه‌مندی تمامی دستگاه‌های اجرایی است و همه باید در راستای صیانت از محیط زیست نقش‌آفرینی کنند.

منتظری همچنین به اقدامات اداره کل امور مالیاتی فاری در حوزه حمایت از محیط زیست اشاره کرد و افزود: عوارض آلایندگی علاوه بر اینکه یک اهرم بازدارنده برای ترغیب واحد‌های تولیدی و صنعتی به سمت رعایت استاندارد‌ها و کاهش آلودگی است، دستاورد‌های خوبی به همراه داشته است؛ چنان‌که در هفت ماه نخست امسال بیش از ۳۲۰ میلیارد تومان عوارض آلایندگی از واحد‌های آلاینده وصول و به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌های متاثر از آلودگی پرداخت شده است تا در راستای حفظ محیط زیست و توسعه خدمات شهری و روستایی هزینه شود.

او به عملکرد‌های مالیاتی استان در سال جاری اشاره کرد و گفت: در هفت ماه نخست سال جاری حدود ۲۵ همت درآمد‌های مالیاتی وصول شده و در بخش ارزش افزوده نیز ۸ همت عوارض ارزش افزوده وصول شده است که این مبالغ برای توسعه و عمران استان به‌طور مستقیم به شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان پرداخت شده است. 

مدیرکل امور مالیاتی استان فارس در پایان ضمن تقدیر از تلاش‌های مجموعه اداره کل محیط زیست استان، بر آمادگی کامل اداره کل امور مالیاتی فارس برای استفاده از ظرفیت‌های قانونی، تسهیلات مالیاتی در چارچوب قوانین و مقررات و همچنین تشویق فعالان اقتصادی به انتخاب پروژه‌های «مالیات نشان‌دار» در حوزه حفظ محیط زیست تأکید کرد.

منبع: امور مالیاتی فارس

برچسب ها: محیط زیست فارس ، امور مالیاتی فارس ، عوارض آلایندگی
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