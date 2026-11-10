رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی از آزادی ۶۲۵ مددجوی جرایم غیرعمد در هفت ماه نخست سال ۱۴۰۵ با همت خیرین و تأمین ۶۹ میلیارد تومان کمک مردمی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در هفت ماه نخست سال جاری با مشارکت خیرین و مردم نیکوکار آذربایجان غربی،گ زمینه آزادی ۶۲۵ مددجوی جرایم غیرعمد با مجموع بدهی بیش از یک‌ونیم همت فراهم شد.

علینژاد رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی در حاشیه جلسه هیئت امنای ستاد دیه استان با اعلام این خبر اظهار کرد: از کل بدهی این مددجویان ۶۹ میلیارد تومان از سوی خیرین و مردم نوع‌دوست تأمین شده و مابقی مبالغ نیز از طریق تسهیلات بانکی، گذشت شکات و پرداخت محکوم‌به پیگیری شده است.

وی همچنین با اشاره به بررسی ۴۴ پرونده جدید با مجموع بدهی حدود ۲۵۰ میلیارد تومان در جلسه اخیر ستاد دیه، افزود: با اختصاص ۱۵ میلیارد تومان از سوی ستاد دیه و بهره‌گیری از سایر ظرفیت‌های قانونی و گذشت شکات مقدمات آزادی این مددجویان نیز فراهم خواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان بر استمرار این حرکت‌های ارزشمند خیرخواهانه برای بازگرداندن زندانیان مالی به آغوش خانواده‌ها تأکید کرد.

برچسب ها: آزادی زندانیان ، دادگستری
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