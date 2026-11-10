باشگاه خبرنگاران جوان- مسعود امامی یگانه اظهار داشت: عملیات اجرایی حدود ۲۶ هزار و ۴۰۰ واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن در استان در حال اجرا است و روند تکمیل این واحد‌ها با جدیت دنبال می‌شود.

او با اشاره به رشد قابل‌توجه پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها افزود: میانگین پیشرفت فیزیکی این واحد‌ها که در ابتدای فعالیت دولت چهاردهم حدود ۲۰ درصد بود، اکنون به بیش از ۷۰ درصد رسیده است؛ این روند نشان‌دهنده پیشرفت قابل‌توجه عملیات اجرایی و ضرورت تمرکز بیشتر بر تکمیل زیرساخت‌ها و آماده‌سازی واحد‌ها برای تحویل به متقاضیان است.

استاندار اردبیل، یکی از دغدغه‌های اصلی در مسیر تکمیل پروژه‌های نهضت ملی مسکن را تأمین خدمات زیربنایی عنوان کرد و گفت: موضوع زیرساخت‌های موردنیاز واحد‌های مسکونی در جریان بازدید میدانی و جلسه برگزارشده با مدیران دستگاه‌های مرتبط مورد بررسی قرار گرفت.

امامی یگانه ادامه داد: بر اساس توافق‌های انجام‌شده، مقرر شد شرکت‌های آب‌وفاضلاب، گاز استان و برق، با تدوین و اجرای برنامه زمان‌بندی دقیق، تأمین نیازمندی‌های زیرساختی دست‌کم بیش از ۱۰ هزار واحد مسکونی را تا پایان سال جاری به انجام برسانند.

رئیس شورای مسکن استان اردبیل تأکید کرد: تحقق این برنامه نیازمند هماهنگی مستمر میان دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان، پیگیری تعهدات و رفع موانع احتمالی در مسیر اجرای شبکه‌های زیربنایی است تا واحد‌هایی که از نظر ساختمانی به مراحل پایانی رسیده‌اند، در موعد مقرر آماده تحویل شوند.

استاندار اردبیل با اشاره به وضعیت مطلوب بخشی از پروژه‌ها اظهار کرد: در حال حاضر، حدود ۵ هزار واحد نهضت ملی مسکن از پیشرفت فیزیکی بیش از ۹۰ درصد برخوردار هستند و در صورت تکمیل زیرساخت‌های موردنیاز، ظرفیت مناسبی برای تحویل این واحد‌ها به متقاضیان تا پایان سال وجود دارد.

امامی یگانه تصریح کرد: برنامه‌ریزی استان، تحویل بین ۱۰ تا ۱۳ هزار واحد مسکونی تا پایان سال جاری است و دستیابی به این هدف، علاوه بر تداوم فعالیت‌های ساختمانی، به تکمیل به‌موقع شبکه‌های آب‌وفاضلاب، برق و گاز وابسته است.

او با تأکید بر اهمیت پاسخ‌گویی به انتظار متقاضیان افزود: تلاش مجموعه مدیریت استان و اداره کل راه و شهرسازی استان، فراهم‌کردن شرایط لازم برای تحویل واحد‌ها در زمان‌بندی پیش‌بینی‌شده است و در این مسیر، همکاری همه دستگاه‌های مسئول نقش تعیین‌کننده‌ای خواهد داشت.

منبع استانداری