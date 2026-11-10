باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود کرم‌زاده اظهار کرد: سی‌ونهمین مانور ملی طرح مهتاب با مشارکت ۴۵ اکیپ عملیاتی و حضور ۱۰۰ نفر از نیرو‌های اجرایی و تخصصی شرکت توزیع نیروی برق استان برگزار شد.

وی افزود: در جریان این مانور، ۶۵ مرکز تجاری، ۲۵ اداره و ۲۵ مرکز بین‌راهی مورد بازدید و پایش قرار گرفتند. همچنین ۴۵ حلقه چاه و پمپاژ آب کشاورزی تست و بررسی و ۱۷۰ مورد از لوازم اندازه‌گیری نیز بازرسی شد.

مجری طرح ملی مهتاب در کردستان با اشاره به اقدامات انجام‌شده در بخش تجهیزات اندازه‌گیری برق گفت: در این مانور ۴۰ دستگاه کنتور برای مشترکان جدید نصب و ۴۰ دستگاه کنتور معیوب تعویض شد. همچنین برای ۷۰ اشتراک فیوز محدودکننده نصب و ۱۰۰ کنتور هوشمند نیز در شبکه برق استان مورد استفاده قرار گرفت.

کرم‌زاده ادامه داد: برقراری ارتباط آنلاین و اتصال ۱۵۰ مشترک دارای کنتور هوشمند، کنترل سیستمی یک‌هزار و ۲۰۰ مشترک از طریق سامانه هایلو، رفع ۲۶ مورد دستکاری کنتور و نصب ۲ دستگاه شمارشگر موقت از دیگر اقدامات این مانور بود.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای مقابله با مصارف غیرمجاز برق اضافه کرد: در جریان این عملیات، ۴۰ مورد برق غیرمجاز شناسایی و جمع‌آوری و در مجموع ۱۵۰ متر کابل غیرمجاز نیز از شبکه برق استان برچیده شد.

مجری طرح مهتاب در کردستان اظهار کرد: در حوزه روشنایی معابر نیز ۱۲۶ دستگاه چراغ روشنایی تعدیل و ۱۰۰ اشتراک دارای جلوه‌های بدمصرفی اصلاح شد. همچنین ۱۵ اشتراک مربوط به مساجد و مراکز مذهبی مورد بازدید قرار گرفت.

کرم‌زاده با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه وصول مطالبات گفت: در جریان این مانور ۳۵۰ مورد وصول مطالبات به ثبت رسید که با هدف پیگیری مطالبات شرکت و ساماندهی وضعیت مالی مشترکان انجام شد.

وی خاطرنشان کرد: اجرای مجموعه اقدامات نظارتی، فنی و عملیاتی در سی‌ونهمین مانور ملی طرح مهتاب، به احصای ۲۴۰ هزار کیلووات‌ساعت انرژی در استان کردستان منجر شد.

منبع:شرکت برق کردستان