افتتاح ۱۴ کتابخانه جدید و اجرای بیش از ۲۱۰۰ رویداد فرهنگی در فارس

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - محمدحسین فیروزی در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت سی‌وچهارمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران، با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای این مناسبت اظهار کرد: برنامه‌های هفته کتاب از جمعه هفته جاری آغاز می‌شود و تا پایان آبان‌ماه ادامه خواهد داشت. در همین راستا، از حدود یک ماه گذشته برنامه‌ریزی‌های گسترده‌ای در سطح استان انجام شده تا با انسجام و مشارکت کتابداران، مدیران کتابخانه‌ها و مجموعه‌های ستادی، هفته‌ای متفاوت و اثربخش رقم بخورد.

او با بیان اینکه هفته کتاب باید بازتاب فعالیت‌های فرهنگی کتابخانه‌ها در طول سال باشد، افزود: در مجموع ۲ هزار و ۱۹۸ رویداد فرهنگی، کتابخانه‌ای و فراتر از کتابخانه در استان فارس طراحی شده است که این برنامه‌ها با رویکرد جدید نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، یعنی حرکت از الگوی «کتابخانه‌محوری» به سمت «جامعه‌محوری»، اجرا می‌شوند.

جامعه‌محوری؛ رویکرد جدید کتابخانه‌های عمومی

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی فارس، جذب مخاطبان جدید و افزایش حضور مستمر مردم در کتابخانه‌ها را از اهداف اصلی برنامه‌های فرهنگی دانست و گفت: هدف ما صرفاً افزایش تعداد برنامه‌ها نیست، بلکه تلاش می‌کنیم با طراحی خدمات متناسب با نیاز‌های واقعی مردم، زمینه حضور پایدار مخاطبان و شکل‌گیری اعضای وفادار به کتابخانه‌های عمومی را فراهم کنیم.

فیروزی ادامه داد: طراحی بخش‌های تخصصی، از جمله بخش کودک و نوجوان، تالار علم، بخش خردمندان و سایر خدمات متنوع، با همین هدف انجام می‌شود تا افراد با نیاز‌ها و علایق مختلف بتوانند از ظرفیت کتابخانه‌ها استفاده کنند و مدت بیشتری در این فضا‌های فرهنگی حضور داشته باشند.

او درباره جزئیات برنامه‌های هفته کتاب نیز گفت: از مجموع رویداد‌های پیش‌بینی‌شده، بیش از ۷۰۰ برنامه در حوزه کودک، ۱۱۰ نمایشگاه و فروشگاه کتاب، ۱۴۷ نشست مطالعاتی، ۵۷ محفل ادبی، ۱۴۷ کارگاه آموزشی، ۱۶۸ نشست کتاب‌خوان، بیش از ۸۰ مسابقه کتاب‌خوانی، بیش از ۵۰ جلسه نقد و بررسی و بیش از ۳۴ رویداد رونمایی کتاب برگزار خواهد شد. همچنین برنامه‌هایی در حوزه نمایشنامه‌خوانی، مشاوره و مناسبت‌های فرهنگی در کتابخانه‌های سراسر استان پیش‌بینی شده است.

فارس دارای ۲۷۵ کتابخانه عمومی فعال است

فیروزی در ادامه با تشریح وضعیت زیرساخت‌های کتابخانه‌ای استان اظهار کرد: در حال حاضر ۲۷۵ کتابخانه عمومی فعال در استان فارس وجود دارد که در مجموع ۳۴۳ نقطه خدمتی ثابت و سیار را پوشش می‌دهند.

وی افزود: از مجموع کتابخانه‌های استان، ۵۴ کتابخانه مشارکتی و پنج کتابخانه سیار هستند. کتابخانه‌های سیار نیز خدمات خود را در نقاط مختلف روستایی ارائه می‌کنند.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی فارس با اشاره به ظرفیت سالن‌های مطالعه خصوصی بیان کرد: در حال حاضر ۲۴۰ سالن مطالعه خصوصی دارای مجوز در استان فعالیت می‌کنند که بیش از یک‌هزار و ۵۰۰ صندلی مطالعه را در اختیار مخاطبان قرار داده‌اند. فارس از نظر تعداد کتابخانه‌های عمومی، نقاط خدمتی و سالن‌های مطالعه خصوصی دارای مجوز، در جایگاه دوم کشور قرار دارد.

افتتاح ۱۴ کتابخانه جدید و فعالیت ۳۹ پروژه کتابخانه‌ای

او با اشاره به روند توسعه زیرساخت‌های کتابخانه‌ای استان گفت: از ابتدای فعالیت دولت چهاردهم تاکنون، با حمایت استاندار فارس، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و همراهی خیرین و دستگاه‌های اجرایی، ۱۴ کتابخانه عمومی جدید در استان افتتاح شده است که این کتابخانه‌ها در مجموع ۵۹ نقطه خدمتی را پوشش می‌دهند.

فیروزی اضافه کرد: همچنین در حال حاضر ۳۹ پروژه کتابخانه‌ای فعال در استان داریم که این تعداد نیز در مقایسه با سایر استان‌های کشور، جایگاه ویژه‌ای برای فارس ایجاد کرده است.

او با اشاره به افزایش اعتبارات حوزه کتابخانه‌های عمومی خاطرنشان کرد: اعتبارات این مجموعه در دولت چهاردهم بیش از شش برابر افزایش یافته و اعتبارات سال ۱۴۰۵ نسبت به سال ۱۴۰۴ نیز بیش از ۹۰ درصد رشد داشته است. این افزایش اعتبارات زمینه مناسبی برای پیشبرد پروژه‌های عمرانی و توسعه متوازن زیرساخت‌های کتابخانه‌ای در نقاط مختلف استان فراهم کرده است.

افتتاح کتابخانه مرکزی لار پس از ۱۷ سال

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی فارس از برنامه‌ریزی برای افتتاح چند پروژه جدید تا پایان سال خبر داد و گفت: از ۱۳ پروژه‌ای که برای افتتاح در سال جاری پیش‌بینی کرده بودیم، تاکنون سه کتابخانه شامل کتابخانه ابونجمه خنج، کتابخانه هماشهر و کتابخانه فرشتگان میناب به بهره‌برداری رسیده‌اند.

او افزود: امیدواریم با تأمین اعتبارات و تجهیزات مورد نیاز، تا پایان سال شاهد افتتاح پروژه‌های دیگری نیز باشیم که مهم‌ترین آنها کتابخانه مرکزی لار است.

فیروزی با اشاره به قدمت ۱۷ ساله این پروژه اظهار کرد: کتابخانه مرکزی لار با زیربنای حدود ۲ هزار و ۳۰۰ مترمربع، از پروژه‌های مهم کتابخانه‌ای جنوب کشور محسوب می‌شود. تاکنون بیش از ۶۰ درصد تجهیزات مورد نیاز این کتابخانه تأمین و وارد پروژه شده است و امیدواریم با تکمیل تجهیزات باقی‌مانده، این مجموعه را به مردم عزیز لار تقدیم کنیم.

استقبال از کتابخانه فرشتگان میناب؛ حدود ۹۰۰ عضو در مدت کوتاه

او همچنین با اشاره به استقبال مردم از کتابخانه‌های تازه‌تأسیس، به کتابخانه عمومی فرشتگان میناب اشاره کرد و گفت: این کتابخانه در مدت کوتاهی پس از آغاز فعالیت خود با استقبال قابل توجه مردم مواجه شده و شمار اعضای آن به حدود ۹۰۰ نفر رسیده است.

فیروزی افزود: نکته قابل توجه این است که تمامی عضویت‌ها در سامانه‌های رسمی ثبت و از طریق اطلاعات ثبت احوال احراز هویت می‌شوند؛ بنابراین آمار ارائه‌شده مربوط به اعضای واقعی و ثبت‌شده کتابخانه است.

او با اشاره به نقش توسعه زیرساخت‌ها در افزایش دسترسی مردم به خدمات فرهنگی اظهار کرد: کتابخانه فرشتگان میناب با مشارکت شهرداری شیراز در بخش ساخت و اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی در بخش تجهیز و راه‌اندازی به بهره‌برداری رسیده است. با ایجاد این کتابخانه، ظرفیت زیرساختی خدمات کتابخانه‌ای در منطقه جنوب شرق شیراز به شکل قابل توجهی افزایش یافته است.

ورود بیش از ۴۷ هزار نسخه کتاب جدید به کتابخانه‌های فارس

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی فارس در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تأمین منابع کتابخانه‌ای اشاره کرد و گفت: در سال جاری طرح‌های مختلفی برای نوسازی و تقویت منابع کتابخانه‌ها اجرا شده است که از جمله آنها می‌توان به طرح‌های شهرزاد، سروش و قایق کاغذی اشاره کرد.

او افزود: در این طرح‌ها تلاش شده است انتخاب کتاب‌ها با توجه به نیاز مخاطبان و با مشارکت کتابداران انجام شود؛ چراکه کتابداران به دلیل ارتباط مستقیم و مستمر با اعضای کتابخانه، شناخت دقیق‌تری از نیاز‌های مطالعاتی آنها دارند.

فیروزی ادامه داد: از ابتدای سال جاری تاکنون، در مجموع ۴۷ هزار و ۳۲۰ نسخه کتاب از طریق طرح‌های مختلف خریداری و به کتابخانه‌های عمومی استان افزوده شده است. این آمار جدا از کتاب‌هایی است که از سوی مردم، نویسندگان و ناشران به کتابخانه‌ها اهدا می‌شود.

عضویت سراسری رایگان در کتابخانه‌های عمومی

او با اشاره به اجرای طرح عضویت سراسری کتابخانه‌های عمومی کشور اظهار کرد: در این طرح، تمامی شهروندان می‌توانند با ارائه کد ملی و از طریق سامانه مربوط، به عضویت سراسری کتابخانه‌های عمومی درآیند و از خدمات امانت کتاب در کتابخانه‌های مختلف کشور استفاده کنند.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی فارس همچنین درباره هزینه عضویت در کتابخانه‌ها گفت: هزینه عضویت سالانه در کتابخانه‌های عمومی استان، متناسب با نوع و درجه کتابخانه، از کمتر از ۱۰۰ هزار تومان آغاز می‌شود و در تعداد محدودی از کتابخانه‌ها به ۴۰۰ هزار تومان می‌رسد.

توسعه خدمات دیجیتال و امانت کتاب الکترونیکی

فیروزی با اشاره به ضرورت تحول دیجیتال در کتابخانه‌های عمومی کشور گفت: نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور طی سال‌های اخیر برنامه‌های متعددی را برای توسعه خدمات دیجیتال و هوشمندسازی فعالیت‌های اداری و کتابخانه‌ای دنبال کرده است.

او از فعالیت پلتفرم‌های مرتبط با حوزه کتاب و کتابخانه خبر داد و افزود: پلتفرم «هد» با هدف ساماندهی اهدای تجهیزات و کتاب به کتابخانه‌های عمومی فعالیت می‌کند. همچنین باشگاه کتاب‌خوانی اعضای کتابخانه‌های عمومی با عنوان «همخوان» فعالیت خود را آغاز کرده و در هفته نخست بیش از ۱۰ هزار نفر به عضویت آن درآمده‌اند.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی فارس همچنین از برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی بستر امانت دیجیتال کتاب خبر داد و گفت: در حالی که بسیاری از سکو‌های موجود در کشور کتاب‌های الکترونیکی را به فروش می‌رسانند، رویکرد جدید نهاد کتابخانه‌های عمومی، فراهم کردن امکان امانت کتاب به شکل دیجیتال است. این اقدام می‌تواند دسترسی مخاطبان به منابع کتابخانه‌ای را تسهیل کند و دامنه خدمات کتابخانه‌های عمومی را گسترش دهد.

۳۴ شهید از شهدای اخیر فارس عضو کتابخانه‌های عمومی بودند

فیروزی در بخش دیگری از این نشست با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای کشور و استان فارس اظهار کرد: از میان بیش از ۲۳۰ شهید استان فارس در جنگ‌های اخیر، ۳۴ نفر از شهدای عزیز از اعضای کتابخانه‌های عمومی بوده‌اند.

وی افزود: همکاران ما در سراسر استان از هفته دفاع مقدس، برنامه دیدار با خانواده این شهدا و تکریم آنان را آغاز کرده‌اند و این برنامه همچنان در کتابخانه‌های عمومی استان دنبال می‌شود.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی فارس در پایان با اشاره به اهمیت توسعه فضا‌های فرهنگی و اجتماعی در کنار منابع کتابخانه‌ای تأکید کرد: رویکرد جدید ما ایجاد کتابخانه‌هایی متناسب با نیاز‌های روز جامعه و تبدیل آنها به فضا‌هایی برای تعاملات اجتماعی، فرهنگی، یادگیری و ترویج کتاب‌خوانی است. امیدواریم این مسیر با افتتاح و توسعه کتابخانه‌های جدید استمرار داشته باشد و در آینده شاهد انتخاب‌ها و اتفاقات بهتری برای شیراز و استان فارس در حوزه کتاب و کتابخانه باشیم.