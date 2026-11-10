خواهر رهبر کره شمالی از اظهارات اخیر آنتونیو گوترش، درباره تحولات شبه‌جزیره کره ابراز تأسف کرد و او را فردی «جانبدار و غیرمسئول» خواند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - کیم یو جونگ، خواهر کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، روز سه‌شنبه از اظهارات اخیر آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، درباره تحولات شبه‌جزیره کره ابراز تأسف کرد و او را فردی «جانبدار و غیرمسئول» خواند.

به گزارش خبرگزاری رسمی کره شمالی (KCNA)، این مقام کره‌ای در بیانیه‌ای اعلام کرد که اظهارات دبیرکل سازمان ملل، با وجود آنکه وی ریاست سازمانی را برعهده دارد که بی‌طرفی و عینیت را اساس فعالیت خود می‌داند، بازتاب‌دهنده «مغالطه‌های یک‌جانبه و تحریک‌آمیز» کره جنوبی است.

کیم یو جونگ تأکید کرد که اقدامات کره شمالی، از جمله احداث استحکامات در نزدیکی مرز با کره جنوبی، «به‌هیچ‌وجه» ناقض منشور سازمان ملل نیست، بلکه «اعمال معقول و متعارف حق دفاع از خود» به شمار می‌رود.

این اظهارات پس از آن مطرح شد که گوترش از سئول و پیونگ‌یانگ خواسته بود کانال‌های ارتباطی خود را دوباره فعال کنند. دبیرکل سازمان ملل همچنین در پی انفجار یک مین در منطقه غیرنظامی (DMZ)، نسبت به افزایش تنش‌ها در این منطقه ابراز نگرانی کرده بود.

منبع: رویترز

برچسب ها: دبیر کل سازمان ملل ، کره شمالی
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