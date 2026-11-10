وزیر امور خارجه ایران بیان کرد که ادعای دیدار دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان و معاون ترامپ صحت ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در واکنش به برخی گزارش‌های منتشرشده در رسانه‌های خارجی درباره «احتمال برگزاری نشست میان جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا و دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران»، اظهار داشت: این گمانه‌زنی‌ها و خبرسازی‌های رسانه‌ای از اساس بی‌پایه است و هیچ برنامه‌ای برای برگزاری چنین دیداری وجود ندارد.

عراقچی درباره تحرکات دیپلماتیک اخیر و سفر نخست وزیر قطر به واشنگتن و همچنین نتایج انتخابات آمریکا گفت: نیازی نبود تا رئیس‌جمهور آمریکا از مردم آن کشور بشنود که بر ضد جنگ با ایران هستند و نمی‌خواهند کشورشان مدام در حمایت از رژیم صهیونسیتی وارد جنگ شود، او بسیار زودتر باید درک می‌کرد که به هیچ یک از اهداف خود در جنگ با ایران دست نیافته و دست نخواهد یافت.

وزیر امور خارجه خاطرنشان کرد: طولی نخواهد کشید که ترامپ بفهمد در مورد تحریم و فشار اقتصادی هم به مسیر اشتباه رفته است. جنگ با ایران نه از مسیر نظامی و نه با افزایش تحریم‌ها خاتمه نخواهد یافت. تنها راه چاره استفاده از زبان احترام، به کارگیری دیپلماسی و عمل به مطالبات و شروط ایران است که در طرح دو روزه بیان شده و همچنان روی میز است.

منبع: ایرنا