وزیر امور خارجه ایران بیان کرد که ادعای دیدار دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان و معاون ترامپ صحت ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در واکنش به برخی گزارش‌های منتشرشده در رسانه‌های خارجی درباره «احتمال برگزاری نشست میان جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا و دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران»، اظهار داشت: این گمانه‌زنی‌ها و خبرسازی‌های رسانه‌ای از اساس بی‌پایه است و هیچ برنامه‌ای برای برگزاری چنین دیداری وجود ندارد.

عراقچی درباره تحرکات دیپلماتیک اخیر و سفر نخست وزیر قطر به واشنگتن و همچنین نتایج انتخابات آمریکا گفت: نیازی نبود تا رئیس‌جمهور آمریکا از مردم آن کشور بشنود که بر ضد جنگ با ایران هستند و نمی‌خواهند کشورشان مدام در حمایت از رژیم صهیونسیتی وارد جنگ شود، او بسیار زودتر باید درک می‌کرد که به هیچ یک از اهداف خود در جنگ با ایران دست نیافته و دست نخواهد یافت.

وزیر امور خارجه خاطرنشان کرد: طولی نخواهد کشید که ترامپ بفهمد در مورد تحریم و فشار اقتصادی هم به مسیر اشتباه رفته است. جنگ با ایران نه از مسیر نظامی و نه با افزایش تحریم‌ها خاتمه نخواهد یافت. تنها راه چاره استفاده از زبان احترام، به کارگیری دیپلماسی و عمل به مطالبات و شروط ایران است که در طرح دو روزه بیان شده و همچنان روی میز است.

منبع: ایرنا

برچسب ها: وزیر امور خارجه ، محسن رضایی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۰ ۱۹ آبان ۱۴۰۵
خوشحال شدین نفت ارزون شد.هی با ساز اونا رقصیدن که مذاکره میکنیم.عارف میگفتم فرکانسهای خوبی میرسه اینم فرکانس نفت زیر ۹۰ دلار
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۰ ۱۹ آبان ۱۴۰۵
کاهش غنی سازی از ۶۰ درصد به زیر ۴ درصد یعنی تسلیم شدن محض .
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۴ ۱۹ آبان ۱۴۰۵
این همه شهید ندادیم که دو روزه همه چی عادی بشه. فقط و فقط در صورت اجرای کامل شروط ایران توسط آمریکا امکان مذاکره هست. ما به اندازه کافی حسن نیت نشون دادیم.
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