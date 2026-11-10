رتبه دوم لرستان در کاهش قربانیان تصادفات

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - سرهنگ علی سیفی با اشاره به چالش‌های جدی ترافیکی در خرم‌آباد و دیگر شهرهای استان، از کمبود پارکینگ عمومی، ضعف ناوگان حمل‌ونقل عمومی، سد معبر، تمرکز مراکز درمانی در هسته مرکزی شهرها و ضرورت توسعه سامانه‌های هوشمند ثبت تخلفات به‌عنوان مهم‌ترین مسائل حوزه ترافیک لرستان یاد کرد.

سرهنگ علی سیفی با اشاره به آماده‌باش صددرصدی نیروهای پلیس راهور در روزهای اخیر اظهار کرد: با توجه به هشدارهای هواشناسی و اعلام وضعیت قرمز در استان، تمهیدات لازم برای مدیریت شرایط بحرانی، پیشگیری از حوادث احتمالی و تسهیل تردد شهروندان در سطح معابر و محورهای مواصلاتی لرستان اتخاذ شد.

وی افزود: در این مدت تمامی ظرفیت‌های پلیس راهور، به‌ویژه در مرکز استان، برای مدیریت آب‌گرفتگی معابر، روان‌سازی ترافیک و ارائه خدمات به شهروندان به کار گرفته شد.

جانشین پلیس راهور لرستان با اشاره به عملکرد تصادفات در بازه بارندگی‌های چهاردهم تا هجدهم ماه جاری تصریح کرد: خوشبختانه با وجود بارندگی‌ها، لغزندگی معابر و کندی تردد خودروها، هیچ تصادف فوتی در سطح معابر استان به ثبت نرسید؛ هرچند ۱۸ فقره تصادف منجر به جرح رخ داد که مهم‌ترین عوامل آن بی‌توجهی به جلو و رعایت نکردن فاصله طولی بوده است.

سیفی با تأکید بر ضرورت رعایت فاصله ایمن میان خودروها گفت: رانندگان باید بدانند در شرایط بارندگی، فاصله طولی با خودروی جلویی باید متناسب با شرایط جاده افزایش پیدا کند؛ چراکه لغزندگی سطح مسیر و کاهش میزان اصطکاک لاستیک با آسفالت، قدرت ترمزگیری را کاهش می‌دهد و احتمال وقوع تصادف را افزایش می‌دهد.

وی رعایت سرعت مطمئنه، پرهیز از شتاب و عجله بی‌مورد و توجه کامل به مسیر را از مهم‌ترین توصیه‌های پلیس به رانندگان عنوان کرد.

جانشین پلیس راهور لرستان با اشاره به آسیب‌پذیری عابران پیاده و موتورسواران در حوادث ترافیکی اظهار کرد: موتورسواران و دوچرخه‌سواران باید توجه داشته باشند که مطابق ماده ۱۶۹ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی، حرکت وسایل نقلیه موتوری یادشده در معابر لغزنده ممنوع است.

وی همچنین از عابران پیاده خواست در روزهای بارانی از مسیرهایی عبور کنند که در محدوده دید رانندگان قرار دارند تا فرصت واکنش و جلوگیری از حوادث احتمالی برای رانندگان فراهم باشد.

هوشمندسازی معابر به جای تکثیر سرعت‌گیرهای غیراستاندارد

یکی از محورهای مهم این گفت‌وگو، وضعیت نامناسب برخی زیرساخت‌های ترافیکی و جاده‌ای استان بود؛ موضوعی که با انتقاد از افزایش سرعت‌گیرهای غیراستاندارد، نبود علائم هشداردهنده کافی، ضعف روشنایی و کمبود تجهیزات الکترونیکی کنترل ترافیک مطرح شد.

سرهنگ سیفی در این خصوص گفت: هوشمندسازی معابر از اولویت‌های مهم پلیس و از مطالبات جدی مردم است و با حضور استاندار لرستان، دستورات لازم برای توسعه این زیرساخت‌ها صادر شده است.

وی با اشاره به وجود سامانه‌های هوشمند ثبت تخلفات در شهرستان‌های خرم‌آباد، بروجرد، سلسله و دلفان افزود: با توجه به شرایط جنگی، برخی دوربین‌ها در حال حاضر غیرفعال هستند و فعال‌سازی و توسعه این تجهیزات باید با جدیت دنبال شود.

سیفی همچنین درباره مسئولیت دستگاه‌های متولی در ایمن‌سازی معابر اظهار کرد: بر اساس ضوابط و دستورالعمل‌های مربوط، شهرداری‌ها در محدوده شهری و اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در محورهای برون‌شهری مسئولیت آرام‌سازی و ایمن‌سازی مسیرها را بر عهده دارند.

وی نصب تابلوهای هشداردهنده پیش از سرعت‌گاه‌ها، رعایت استانداردهای فنی و جانمایی اصولی این تجهیزات را ضروری دانست و تأکید کرد که این موضوع از مطالبات شهروندان است و پلیس نیز آن را پیگیری خواهد کرد.

لرستان پس از تهران در کاهش تلفات رانندگی

جانشین پلیس راهور لرستان در ادامه از کسب رتبه دوم کشور در کاهش تلفات انسانی تصادفات رانندگی در هفت‌ماهه امسال خبر داد و گفت: استان لرستان پس از تهران بزرگ موفق شده است جایگاه دوم کشور را در کاهش تلفات انسانی ناشی از حوادث ترافیکی به دست آورد.

وی این موفقیت را نتیجه تلاش مجموعه پلیس راه و راهور، همکاری دستگاه‌های مسئول و همراهی رانندگان قانون‌مدار دانست و افزود: ارتقای فرهنگ ترافیک و کاهش تصادفات تنها با اقدامات پلیس محقق نمی‌شود، بلکه نیازمند هم‌افزایی همه سازمان‌ها و نهادهای مرتبط است.

سیفی با تأکید بر اینکه حتی یک مورد فوتی در تصادفات نیز قابل قبول نیست، تصریح کرد: هدف نهایی باید به حداقل رساندن تلفات جاده‌ای و درون‌شهری باشد و همه دستگاه‌ها باید برای تحقق این هدف تلاش کنند