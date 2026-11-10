باشگاه خبرنگاران جوان - فرزاد خاکی، مدیرکل ورزش و جوانان استان کردستان در دیدار با مدیرکل صداوسیمای مرکز کردستان، بر ضرورت تقویت همکاری‌های رسانه‌ای برای معرفی ظرفیت‌های ورزشی و حوزه جوانان استان تأکید کرد.

وی با اشاره به تعامل موجود میان مجموعه ورزش و جوانان و صداوسیمای مرکز استان اظهار داشت: این همکاری‌ها باید در قالب سازوکاری سازمان‌یافته، منسجم و مستمر توسعه پیدا کند تا ظرفیت‌های ورزش و جوانان کردستان به شکل مطلوب‌تری در رسانه ملی معرفی شود.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان با بیان اینکه ورزش از ظرفیت اجتماعی و مخاطبان گسترده‌ای برخوردار است، افزود: استان کردستان قهرمانان ملی و بین‌المللی، مربیان و داوران توانمند و رویدادهای ورزشی مهمی دارد که معرفی شایسته آنها می‌تواند در افزایش نشاط اجتماعی، امیدآفرینی و ارتقای جایگاه ورزش استان مؤثر باشد.

خاکی با تأکید بر ضرورت ساماندهی پوشش رسانه‌ای مسابقات ورزشی تصریح کرد: درخواست هیأت‌های ورزشی برای انعکاس مسابقات باید از طریق اداره‌کل پیگیری شود تا با همکاری کارشناسان دو مجموعه، رویدادهای مهم و اولویت‌دار شناسایی و برای پوشش آنها برنامه‌ریزی شود.

وی همچنین تقویت برنامه‌های تخصصی ورزشی را ضروری دانست و گفت: افزایش زمان پخش، ارتقای محتوای برنامه‌ها و معرفی هدفمند قهرمانان، مربیان، داوران و استعدادهای ورزشی می‌تواند به افزایش جذابیت و مخاطبان این برنامه‌ها کمک کند.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان انتخاب کارشناسی‌شده مهمانان برنامه‌های ورزشی را نیز مورد تأکید قرار داد و افزود: معرفی ورزشکاران باید بر اساس سوابق، افتخارات و جایگاه واقعی آنان و با هماهنگی هیأت‌های ورزشی انجام شود تا از طرح مطالب غیرتخصصی و ایجاد حاشیه‌هایی که به اعتبار رشته‌های ورزشی آسیب می‌زند، جلوگیری شود.

خاکی با اشاره به ظرفیت مدیریتی و تخصصی رؤسای هیأت‌های ورزشی استان خاطرنشان کرد: بسیاری از این افراد از چهره‌های شناخته‌شده در سطح ملی و فدراسیون‌ها هستند که به‌صورت داوطلبانه برای توسعه ورزش کردستان فعالیت می‌کنند و استفاده از تجربیات آنان می‌تواند کیفیت برنامه‌های ورزشی رسانه ملی را ارتقا دهد.

وی در ادامه بر ضرورت توجه رسانه ملی به مسائل و مطالبات جوانان تأکید کرد و گفت: موضوعاتی همچون اشتغال، ازدواج، فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد، اوقات فراغت، مشارکت اجتماعی و توانمندسازی جوانان باید در قالب برنامه‌های تخصصی و جذاب رسانه‌ای مورد توجه قرار گیرد.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان همچنین با اشاره به برگزاری اجلاسیه شهدای ورزشکار و جوان استان، همکاری صداوسیمای مرکز کردستان در اطلاع‌رسانی، تولید گزارش‌های مستند، معرفی شهدای ورزشکار و پوشش رسانه‌ای این رویداد را مهم ارزیابی کرد و خواستار همراهی رسانه ملی برای برگزاری باشکوه‌تر آن شد.

خاکی در پایان با قدردانی از همکاری صداوسیمای مرکز کردستان در پوشش رویدادهای ورزشی، به‌ویژه همایش‌های پیاده‌روی و ورزش همگانی، تشکیل کارگروه مشترک رسانه‌ای، تدوین تقویم پوشش رویدادهای ورزشی و برگزاری نشست‌های تخصصی با هیأت‌های ورزشی را از راهکارهای توسعه تعاملات دو مجموعه دانست.