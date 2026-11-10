مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی از برداشت ۲۰۰ کیلوگرم زعفران از مزارع زیر کشت این محصول در استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - جلیل‌زاده، مدیر باغبانی استان، در بازدید از مزارع زعفران در روستای ساعتلوی ارومیه از برداشت حدود ۲۰۰ کیلوگرم زعفران از سطح ۵۵ هکتار از مزارع زیرکشت این محصول در استان خبر داد.

وی با اشاره به اهمیت زعفران به عنوان گیاهی کم‌آب‌بر و دارای ارزش اقتصادی بالا، بر نقش کلیدی آن در برنامه اصلاح الگوی کشت و همسو با اهداف احیای دریاچه ارومیه تأکید کرد.

مدیر باغبانی استان همچنین با بیان اینکه مراحل کاشت و داشت این محصول به صورت مکانیزه انجام می‌شود، خاطرنشان کرد: سازمان جهاد کشاورزی استان علاوه بر حمایت در زمینه تامین تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز کاشت، تسهیلات بانکی ویژه‌ای را نیز برای خرید دستگاه‌های پاک‌سازی کلاله از گل زعفران در نظر گرفته است و از فعالان این حوزه حمایت می‌کند.