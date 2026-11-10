باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - شهر چمن‌سلطان شهرستان الیگودرز شاهد استقبال پرشور و باشکوه مردم از لاله‌های فاطمی بود؛ آیینی معنوی که با حضور اقشار مختلف مردم و در فضایی آکنده از شور و شعور دینی برگزار شد.

مردم شهیدپرور و ولایت‌مدار این شهر با حضور در مراسم استقبال، بار دیگر عشق و ارادت قلبی خود را به فرهنگ فاطمی و ارزش‌های والای اسلامی به نمایش گذاشتند و با استقبال گرم از لاله‌های فاطمی، صحنه‌هایی سرشار از معنویت، همدلی و دلدادگی خلق کردند.

این حضور پرشور، جلوه‌ای از پیوند عمیق مردم با آرمان‌های دینی و فرهنگی و نشان‌دهنده زنده بودن روحیه محبت و ارادت به خاندان اهل‌بیت (ع) در میان مردم این دیار است.

استقبال باشکوه مردم چمن‌سلطان، بار دیگر نشان داد که فرهنگ فاطمی همچنان در متن زندگی مردم این سرزمین جایگاهی ریشه‌دار دارد و چراغ محبت و ولایت در دل نسل‌های مختلف روشن است.