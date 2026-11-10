هوشمندسازی معادن نباید به کنترل برداشت محدود شود/توسعه زنجیره ارزش یک ضرورت است

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - مجتبی اصغری در حاشیه رویداد ملی «تا ثریا» با موضوع زیست‌بوم دانش‌بنیان و هوشمندسازی معادن در شیراز، اظهار کرد: یکی از رویکرد‌های ارزشمند مجموعه بسیج در سال‌های اخیر، توجه به زنجیره‌های ارزش در بخش‌های گوناگون صنعت بوده است؛ رویکردی که در الگو‌های حمایتی گذشته کمتر مورد توجه قرار داشت

او افزود: همکاری شرکت پیشگامان با بنیاد و معاونت علمی و فناوری، زمینه مناسبی برای شناسایی ظرفیت‌ها و رفع بخشی از خلأ‌های موجود در این حوزه فراهم کرده است.

اصغری با اشاره به رویکرد‌های گذشته در زمینه هوشمندسازی معادن بیان کرد: بخش قابل توجهی از اقدامات پیشین بر استفاده از فناوری برای محاسبه دقیق‌تر حقوق دولتی و افزایش درآمد‌های دولت از فعالیت‌های معدنی متمرکز بود، در حالی که هوشمندسازی می‌تواند فراتر از این موضوع، زمینه تحول در کل صنعت معدن را فراهم کند.

رئیس سازمان بسیج مهندسین صنعت و معدن کشور ادامه داد: تحقق هدف رشد ۱۳.۵ درصدی بخش معدن در برنامه هفتم توسعه، مستلزم گسترش ابعاد اقتصادی این بخش است. با افزایش ظرفیت تولید و توسعه فعالیت‌های معدنی، سهم تمامی بخش‌های مشارکت‌کننده در این زنجیره نیز افزایش پیدا می‌کند و در نتیجه، درآمد‌های حاصل از حقوق دولتی هم رشد خواهد داشت.

او تأکید کرد: طرح‌های هوشمندسازی زمانی اثربخش خواهند بود که به ارتقای بهره‌وری، افزایش ظرفیت تولید و بهبود عملکرد بخش‌های مختلف زنجیره معدن کمک کنند.

اصغری با اشاره به طرح‌های ارائه‌شده در رویداد ملی تا ثریا گفت: ارزیابی پیشنهاد‌ها نشان می‌دهد بیشتر طرح‌ها به دنبال ایجاد تحول در بخش‌های مختلف زنجیره ارزش معدن هستند و تنها نزدیک به ۱۰ درصد آنها بر موضوع نظارت بر میزان برداشت از ذخایر معدنی تمرکز دارند.

ماشین‌آلات فرسوده و کمبود مهارت تخصصی؛ چالش‌های جدی بخش معدن

رئیس سازمان بسیج مهندسین صنعت و معدن کشور، فرسودگی تجهیزات، فاصله فناوری و کمبود نیروی انسانی متخصص را از مهم‌ترین موانع توسعه فعالیت‌های معدنی دانست و گفت: این چالش‌ها در مراحل مختلف فعالیت معدن، از اکتشاف و استخراج گرفته تا فرآوری مواد معدنی، مشاهده می‌شود.

به گفته او، یکی از مسائل اساسی این بخش، کمبود نیروی انسانی برخوردار از مهارت‌های تخصصی متناسب با نیاز‌های روز صنعت معدن است.

اصغری در تشریح این موضوع اظهار کرد: مسئله نیروی انسانی صرفاً به تعداد فارغ‌التحصیلان دانشگاهی مربوط نمی‌شود، بلکه در زمینه آموزش‌های عملی و مهارتی و همچنین تربیت متخصصانی که دانش و توانایی آنها با نیاز‌های واقعی معادن هماهنگ باشد، با کمبود‌هایی روبه‌رو هستیم.

او، استفاده از فناوری اطلاعات و توسعه سامانه‌های آموزشی مبتنی بر این فناوری را یکی از راهکار‌های مؤثر برای جبران این عقب‌ماندگی‌ها عنوان کرد و بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود برای آموزش نیروی انسانی و حل مسائل صنعت معدن تأکید کرد.

رئیس سازمان بسیج مهندسین صنعت و معدن همچنین با اشاره به فعالیت‌های این مجموعه در حوزه رفع موانع تولید گفت: تمرکز اصلی بسیج مهندسین بر شناسایی مشکلات واحد‌های تولیدی و استفاده از توان تخصصی اقشار مختلف برای برطرف کردن این موانع قرار گرفته است.

او، نقش رویداد ملی تا ثریا را در پیشبرد این هدف مهم ارزیابی کرد و افزود: یکی از مسئولیت‌های مهم بسیج، پیگیری مطالبه‌گرانه و کارشناسی مشکلاتی است که در بخش‌های مختلف زنجیره ارزش معدن وجود دارد و می‌تواند تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم توسعه را با مشکل مواجه کند.

اصغری خاطرنشان کرد: بسیج باید بتواند مطالبات مردم و فعالان اقتصادی را برای اصلاح فرایند‌های ناکارآمد و رفع موانع توسعه منعکس کند. تحقق این مأموریت نیز نیازمند همراهی متخصصان، نخبگان و فعالان حوزه معدن است تا مسائل و مشکلات این بخش با جدیت بیشتری دنبال شود.

او با اشاره به تأکید رهبر شهید انقلاب بر ضرورت جایگزینی معدن به جای نفت اظهار کرد: ایران از ظرفیت‌ها و مزیت‌های قابل توجهی در بخش معدن برخوردار است و برنامه‌ریزی صحیح برای بهره‌برداری از این منابع می‌تواند به یکی از محور‌های مهم تقویت اقتصاد کشور تبدیل شود.

کاهش سرعت رشد شرکت‌های دانش‌بنیان به ۶ درصد

مدیرعامل مؤسسه دانش‌بنیان برکت ستاد اجرایی فرمان امام (ره) نیز در این رویداد با اشاره به کاهش نرخ رشد سالانه تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان کشور از ۱۲.۵ درصد به ۶ درصد، بر ضرورت حمایت بیشتر از شکل‌گیری مجموعه‌های نوآور و توسعه فناوری در زنجیره‌های تولید تأکید کرد.

علیرضا خاکدامن اظهار کرد: برای تقویت زیست‌بوم دانش‌بنیان کشور باید زمینه ایجاد هسته‌های فناور جدید فراهم شود و سرمایه‌گذاری در طرح‌های نوآورانه و توسعه فناوری‌های مورد نیاز بخش تولید با جدیت بیشتری دنبال شود.

او با بیان اینکه کاهش نرخ رشد شرکت‌های دانش‌بنیان را نمی‌توان صرفاً به تحولات سیاسی یا تغییر دولت‌ها نسبت داد، افزود: شرایط اقتصادی و شاخص‌های کلان کشور از عوامل تأثیرگذار بر روند توسعه شرکت‌های فعال در این حوزه هستند.

خاکدامن یکی از اهداف برگزاری رویداد‌های ملی «ما می‌توانیم» و «تا ثریا» را ایجاد ارتباط و هم‌افزایی میان فعالان عرصه علم و فناوری عنوان کرد و گفت: این برنامه‌ها فرصت مناسبی برای حمایت از شکل‌گیری هسته‌های نوآور و شرکت‌های دانش‌بنیان در استان‌های مختلف کشور فراهم می‌کنند.

مدیرعامل مؤسسه دانش‌بنیان برکت با تأکید بر اهمیت توسعه فناوری‌های پایین‌دستی در صنعت معدن تصریح کرد: تا زمانی که استخراج و عرضه مواد خام از نظر اقتصادی جذاب‌تر از فرآوری و تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر باشد، انگیزه کافی برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های تکمیلی زنجیره تولید ایجاد نخواهد شد.

او ادامه داد: حمایت هدفمند از شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در زمینه توسعه فناوری‌های فرآوری، یکی از ضرورت‌های اساسی برای کاهش خام‌فروشی و افزایش ارزش اقتصادی منابع معدنی کشور است.

خاکدامن در ادامه به اقدامات انجام‌شده برای شناسایی طرح‌های فناورانه در استان فارس اشاره کرد و گفت: طی دو ماه گذشته، یک‌هزار و ۳۱۳ طرح و شرکت دانش‌بنیان در این استان مورد ارزیابی قرار گرفتند که از میان آنها ۳۸ طرح برای معرفی به سرمایه‌گذاران و بررسی امکان مشارکت انتخاب شدند.

او افزود: پیش از برگزاری این رویداد نیز ۶ طرح از میان طرح‌های بررسی‌شده، با مشارکت مؤسسه دانش‌بنیان برکت و مجموعه‌هایی همچون همراه اول، وارد مرحله سرمایه‌گذاری شدند. ارزش مجموع این سرمایه‌گذاری‌ها به ۲۰ میلیارد تومان می‌رسد.

مدیرعامل مؤسسه دانش‌بنیان برکت ابراز امیدواری کرد که با ادامه همکاری میان مجموعه‌های حمایتی، مسئولان استانی و فعالان اقتصادی، تعداد طرح‌های برخوردار از حمایت سرمایه‌گذاری در جریان این رویداد افزایش پیدا کند.

خاکدامن در پایان بر لزوم استفاده از ظرفیت‌های موجود برای توسعه فعالیت‌های نوآورانه تأکید کرد و گفت: با هم‌افزایی میان بخش‌های مختلف می‌توان زمینه رشد تیم‌های فناور، تأسیس شرکت‌های دانش‌بنیان جدید و تقویت اقتصاد مبتنی بر دانش را در استان‌ها فراهم کرد.