ایران با در اختیار داشتن تنها یک درصد از جمعیت زمین، سهم ۲ درصدی در تولید علم جهان دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - نوزدهم آبان، روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه نامگذاری شده است؛ روزی که می‌خواهد نقش دانش در پیشرفت جوامع، بهبود زندگی انسان‌ها و ساختن آینده‌ای پایدار را یادآوری کند.

 امسال این مناسبت با تأکید بر دیپلماسی علمی و همکاری جهانی برگزار می‌شود.

ایران در دهه‌های گذشته رشد چشمگیری در تولید مقالات علمی داشته و اکنون حدود ۲ درصد از تولید علم جهان را به‌خود اختصاص داده است.

براساس گزارش مؤسسه استنادی علوم جهان اسلام، پژوهشگران ایرانی در سال۲۰۲۵ بیش از ۷۸هزار مدرک علمی در پایگاه اسکوپوس ثبت کرده‌اند.

 بااین‌حال، هنوز هم راه برای پیشرفت ادامه دارد و نباید در این مسیر متوقف شد، ضمن اینکه تبدیل علم به صنعت و فناوری هم از اهمیت بسزایی برخوردار است.

ایران در جمع بزرگان علم جهان

منبع: روزنامه همشهری

برچسب ها: رتبه علمی ایران ، رتبه علمی کشور در جهان ، تولید علم
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