رئیس‌ کل بانک مرکزی گفت: اقدامات آغازشده در حوزه‌های ارزی، پولی و نظارتی، متناسب با شرایط اقتصادی و تحولات بازار، با جدیت بیشتری تقویت خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، با اشاره به تحولات اخیر اقتصادی و نوسانات بازار ارز گفت: «ثبات اقتصادی و کنترل تورم نیازمند مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ و مستمر است. در هفته‌های اخیر، برنامه‌هایی را در حوزه‌های ارزی، پولی و نظارتی دنبال کرده‌ایم که هدف مشترک آنها کاهش نااطمینانی، مدیریت انتظارات تورمی و کمک به ثبات بازارها، به‌ویژه بازار ارز، بوده است.»

وی افزود: «تحولات نرخ ارز را نمی‌توان جدا از شرایط عمومی اقتصاد و روند قیمت‌ها تحلیل کرد. مدیریت تأمین و عرضه ارز، کنترل رشد نقدینگی، تقویت انضباط پولی و نظارت مؤثر بر شبکه بانکی باید در کنار یکدیگر پیش بروند. معتقدیم پیگیری هم‌زمان این سیاست‌ها می‌تواند به کاهش نوسانات ارزی و مهار فشار‌های تورمی کمک کند.»

همتی با اشاره به عقب‌نشینی نرخ ارز از سطوح بالای روز‌های گذشته تأکید کرد: «برای ما آنچه اهمیت دارد، صرفاً نوسانات کوتاه‌مدت قیمت‌ها نیست، بلکه تقویت ثبات در اقتصاد و جلوگیری از شکل‌گیری موج‌های جدید بی‌ثباتی است. از این رو، اقدامات آغازشده در حوزه‌های ارزی، پولی و نظارتی نه‌تنها ادامه خواهد یافت، بلکه متناسب با شرایط اقتصادی و تحولات بازار، با جدیت بیشتری پیگیری و تقویت خواهد شد.»

منبع: بانک مرکزی

برچسب ها: بانک مرکزی ، نرخ ارز
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۳ ۱۹ آبان ۱۴۰۵
فقط باید خندید. جُک هر روزه ما
۱
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۲ ۱۹ آبان ۱۴۰۵
بانکی ها خیلی پولدارند ؛خداوندا ما چیکار کنیم پولداربشیم
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۴ ۱۹ آبان ۱۴۰۵
فقط دروغ
۱
۱۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۵ ۱۹ آبان ۱۴۰۵
خسته نباشی تلاشگر.
۵
۱۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۴ ۱۹ آبان ۱۴۰۵
البته با علامت تعجب
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