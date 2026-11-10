باشگاه خبرنگاران جوان - عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، با اشاره به تحولات اخیر اقتصادی و نوسانات بازار ارز گفت: «ثبات اقتصادی و کنترل تورم نیازمند مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ و مستمر است. در هفته‌های اخیر، برنامه‌هایی را در حوزه‌های ارزی، پولی و نظارتی دنبال کرده‌ایم که هدف مشترک آنها کاهش نااطمینانی، مدیریت انتظارات تورمی و کمک به ثبات بازارها، به‌ویژه بازار ارز، بوده است.»

وی افزود: «تحولات نرخ ارز را نمی‌توان جدا از شرایط عمومی اقتصاد و روند قیمت‌ها تحلیل کرد. مدیریت تأمین و عرضه ارز، کنترل رشد نقدینگی، تقویت انضباط پولی و نظارت مؤثر بر شبکه بانکی باید در کنار یکدیگر پیش بروند. معتقدیم پیگیری هم‌زمان این سیاست‌ها می‌تواند به کاهش نوسانات ارزی و مهار فشار‌های تورمی کمک کند.»

همتی با اشاره به عقب‌نشینی نرخ ارز از سطوح بالای روز‌های گذشته تأکید کرد: «برای ما آنچه اهمیت دارد، صرفاً نوسانات کوتاه‌مدت قیمت‌ها نیست، بلکه تقویت ثبات در اقتصاد و جلوگیری از شکل‌گیری موج‌های جدید بی‌ثباتی است. از این رو، اقدامات آغازشده در حوزه‌های ارزی، پولی و نظارتی نه‌تنها ادامه خواهد یافت، بلکه متناسب با شرایط اقتصادی و تحولات بازار، با جدیت بیشتری پیگیری و تقویت خواهد شد.»

منبع: بانک مرکزی