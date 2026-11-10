نماینده ولی‌فقیه در کردستان با تأکید بر ضرورت معرفی مستمر توانمندی‌های بانوان کُرد گفت: ظرفیت‌ها و دستاورد‌های زنان در عرصه‌های مختلف علمی، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و مدیریتی باید بیش از گذشته معرفی شود و زمینه مشارکت گسترده‌تر آنان در مسیر پیشرفت و توسعه استان فراهم شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام عبدالرضا پورذهبی روز سه‌شنبه در مراسم تجلیل از دست‌اندرکاران نخستین همایش ملی بانوی کُرد که در مدرسه علمیه خواهران ریحانةالنبی (س) سنندج برگزار شد، اظهار کرد: برگزاری این همایش اقدامی ارزشمند و نوآورانه بود که با همکاری و همدلی مجموعه‌های مختلف استان به شکلی موفق به سرانجام رسید.

وی افزود: برگزاری این رویداد نشان داد که با مشارکت و هم‌افزایی دستگاه‌ها و مجموعه‌های مختلف می‌توان برنامه‌های فرهنگی اثرگذار و ارزشمندی در استان اجرا کرد.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان با اشاره به توانمندی بانوان در عرصه‌های مختلف، بر ضرورت معرفی بیشتر ظرفیت‌های زنان و فراهم کردن بستر حضور و مشارکت مؤثر آنان در فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی تأکید کرد.

پورذهبی با بیان اینکه برنامه‌های حوزه بانوان نباید به برگزاری یک همایش مقطعی محدود شود، اضافه کرد: لازم است در برنامه‌های آینده از ظرفیت بانوان کُرد با دیدگاه‌ها و سلایق مختلف، اعم از شیعه و اهل‌سنت، استفاده شود و زمینه مشارکت همه آنان در فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی فراهم شود.

وی همچنین خواستار تداوم برنامه‌های مرتبط با حوزه بانوان در طول سال شد و بر بررسی تخصصی مقالات و پیشنهاد‌های ارائه‌شده در همایش و پیگیری نتایج و دستاورد‌های آن تأکید کرد.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان با اشاره به پیام رئیس‌جمهور به نخستین همایش ملی بانوی کُرد، یادآور شد: مفاهیم و محور‌های مطرح‌شده در این پیام باید به‌درستی تبیین و برای تحقق آنها برنامه‌های عملیاتی متناسب با ظرفیت‌های استان تدوین شود.

نخستین همایش ملی «بانوی کُرد» سوم آبان‌ماه در سنندج برگزار شد و در جریان آن از ۱۰ بانوی شاخص استان در حوزه‌های مختلف تجلیل شد.

برچسب ها: کردستان ، همایش ملی بانوان ، ظرفیت زنان
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