پاک‌آیین می‌گوید آمریکا و رژیم صهیونیستی در حوزه‌های مختلف تلاش دارند از حضور نخبگان ایرانی و پیشرفت سریع ایران به طرف علم و فناوری جلوگیری کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - محسن پاک‌آیین عضو مجمع جهانی صلح اسلامی با حضور در شبکه خبر درباره آپارتاید علمی گفت: آپارتاید علمی به معنای تبعیضی است که کشورهای سلطه‌طلب و قدرتمند در حق بقیه کشورهای در حال توسعه روا می‌دارند که این موضوع در مسیر محروم‌سازی آن‌ها از دستیابی به علم، فناوری، آموزش و پژوهشی است که در خدمت صلح و عدالت باشد. 

سفیر پیشین جمهوری اسلامی ایران در جمهوری آذربایجان اظهار کرد: یکی از برنامه‌های برخی کشورها به‌خصوص علیه ایران، این است که به نحوی از پیشرفت علمی ایران جلوگیری کنند که این امر در بحث تحریم‌های علمی علیه ایران و یا حتی ترور دانشمندان ایرانی رخ می‌دهد.

وی تصریح کرد: برخی کشورها برای اینکه ایران به مدال‌های جهانی در زمینه علمی دست پیدا نکند در وهله اول تلاش می‌کنند که از نخبگان ایرانی دعوت نشود و اگر دعوت شد، با نفوذ در نهادها و همایش‌ها سعی می‌کنند که ایران به جایگاه خوبی نرسد و بعد از همایش به سراغ نخبگان ایرانی می‌روند و با وعده‌های فریبنده سعی می‌کنند آن‌ها را جذب کنند و در واقع آن‌ها را از ایران بگیرند و دعوت به مهاجرت کنند. یعنی کاملاً در پشت صحنه این فعالیت‌ها، به‌طور جدی حضور دارند.

عضو مجمع جهانی صلح اسلامی بیان کرد: در مجموع، آپارتاید علمی به معنای انحصاری قدرت‌های بزرگ در حوزه‌های فناوری، علم، دانش، پژوهش و آموزش است برای اینکه خودشان بتوانند به علم دسترسی داشته باشند و دیگران، به‌خصوص کشورهای در حال توسعه و جمهوری اسلامی ایران از علم محروم شوند.

پاک‌آیین گفت: آپارتاید علمی فقط در ارتباط با دانش هسته‌ای نیست بلکه در حوزه‌های مختلف بهداشتی، محیط زیست، فیزیک، شیمی هم شاهد این نوع تبعیض هستیم. حتی در دوران کرونا که واکسن کرونا ارتباط مستقیم با حیات انسان‌ها داشت، این‌ کشورها سعی می‌کردند واکسن را در اختیار خودشان بگیرند و آن را در اختیار کشورهای دیگر قرار ندهند.

سفیر پیشین جمهوری اسلامی ایران در جمهوری آذربایجان  تاکید کرد: آمریکا و رژیم صهیونیستی در حوزه‌های مختلف تلاش دارند از حضور نخبگان ایرانی و پیشرفت سریع ایران به طرف علم و فناوری جلوگیری کنند.

 

برچسب ها: آپارتاید علمی ، مجمع جهانی صلح ، آمریکا ، رژیم صهیونیستی
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