باشگاه خبرنگاران جوان؛ فلاحتی ـ رفیعی مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان یزد در نشست خبری هفته کتاب با بیان اینکه یزد در شاخص‌های کتابخانه‌ای وضعیت بسیار مناسبی دارد، گفت: در استان ۱۱۱ باب کتابخانه عمومی فعال است؛ به این معنا که به ازای هر ۲۵ هزار نفر، حدود دو باب کتابخانه وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه دو میلیون و ۶۰۰ هزار جلد کتاب در کتابخانه‌های عمومی استان نگهداری می‌شود، افزود: به ازای هر یزدی دو جلد کتاب در کتابخانه‌های عمومی موجود است.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان یزد ادامه داد: ۸۳ هزار نفر عضو کتابخانه‌های عمومی استان هستند که معادل حدود ۶.۵ درصد جمعیت استان را اعضای فعال تشکیل می‌دهند.

رفیعی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به شاخص زیربنا گفت: ۶۶ هزار مترمربع زیربنای کتابخانه‌های عمومی در استان وجود دارد که به ازای هر ۱۰۰ نفر، حدود پنج مترمربع فضای کتابخانه‌ای است.

وی تصریح کرد: در تمام شاخص‌های یادشده به‌جز امانت کتاب، رتبه دوم کشور را در اختیار داریم و در سایر شاخص‌ها استان یزد رتبه نخست را دارد.

افزوده شدن دو کتابخانه سیار در هفته کتاب

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان یزد با اشاره به گسترش خدمات کتابخانه‌ای در مناطق مختلف استان گفت: در سال‌های اخیر دو کتابخانه سیار اضافه شده است تا به ۲۶ نقطه جدید خدمت‌رسانی کنند؛ بر این اساس، در کتابخانه‌های عمومی استان ۱۳۶ نقطه خدمتی داریم که وضعیت مطلوبی است و در هفته کتاب نیز دو باب کتابخانه سیار دیگر به این مجموعه افزوده خواهد شد.

برنامه‌های هفته کتاب؛ از شبستان فرهنگ تا «پاتوق یار مهربان

رفیعی با تشریح برنامه‌های تدارک‌دیده برای هفته کتاب در سطح استان اظهار کرد: نشست «شبستان فرهنگ» امشب ساعت ۱۸ در کتابخانه مرکزی یزد برگزار می‌شود.

وی افزود: روز چهارشنبه «پاتوق یار مهربان» با حضور مجمع استعداد‌های درخشان دانش‌آموزان برگزار می‌شود و در محوطه کتابخانه مرکزی یزد نیز «پاتوق کتاب» همراه با فروش کتاب‌های دست‌دوم دانش‌آموزان برپا خواهد بود که مدارس نیز از آن بازدید می‌کنند.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان یزد ادامه داد: روز جمعه ویژه‌برنامه شب شعر در کتابخانه مرکزی یزد برگزار می‌شود و رونمایی کتاب «زندان شیشه‌ای» نیز در محل نمایشگاه کتاب استان انجام خواهد شد.

وی با اشاره به برنامه‌های روز ۲۶ آبان در استان گفت: در بافق ویژه‌برنامه شعری با حضور عبدالجبار کاکایی، شاعر برجسته کشور، برگزار می‌شود؛ همچنین افتتاحیه و بازبهره‌برداری از کتابخانه طباطبایی که بازطراحی شده است، انجام می‌گیرد.

رفیعی از راه‌اندازی نخستین مرکز مبادله کتاب در استان خبر داد و گفت: این مرکز که داد و ستد کتاب را انجام می‌دهد، در هفته کتاب افتتاح می‌شود و برنامه‌های متنوع دیگری نیز در کتابخانه‌های عمومی استان اجرا خواهد شد.

بخشودگی ۹۰ درصدی جریمه دیرکرد از ۲۳ تا ۲۹ آبان

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان یزد با دعوت از همشهریان برای بازگرداندن کتاب‌های امانی گفت: کتاب‌هایی که از کتابخانه‌های عمومی امانت گرفته شده و دیرکرد دارند، در هفته کتاب به کتابخانه‌ها بازگردانده شوند؛ از ۲۳ تا ۲۹ آبان‌ماه، ۹۰ درصد جریمه دیرکرد بخشیده می‌شود.

تنها نمایشگاه استانی کتاب کشور در یزد

رفیعی در پایان با اشاره به برگزاری سیزدهمین نمایشگاه کتاب استان یزد گفت: این نمایشگاه، تنها نمایشگاه کتاب استانی است که در هفته کتاب در سطح کشور برگزار می‌شود؛ از ۲۲ آبان‌ماه آغاز می‌شود و تا ۲۹ آبان ادامه دارد.

وی افزود: نهاد کتابخانه‌های عمومی نیز در محل نمایشگاه دائمی استانی یزد غرفه‌ای خواهد داشت و خدمات نوین کتابخانه‌های عمومی را به بازدیدکنندگان ارائه می‌کند.