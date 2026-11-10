باشگاه خبرنگاران جوان - علی گودرزی گفت: بر اساس برآورد‌های اولیه، بیشترین میزان خسارت بارندگی‌های اخیر به بخش کشاورزی وارد شده که رقم آن ۸۰۰ میلیارد ریال برآورد می‌شود.

وی افزود: همچنین ۲۰۰ میلیارد ریال خسارت به زیرساخت برق استان وارد شده و میزان خسارت در بخش راه و ابنیه نیز ۵۵۰ میلیارد ریال ارزیابی شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان شمالی با بیان اینکه بارندگی‌های اخیر بخش‌های مختلف استان را تحت تاثیر قرار داده است، گفت: خسارت‌های ناشی از فعالیت سامانه بارشی در شهرستان‌های راز و جرگلان، مانه، گرمه و بجنورد گزارش شده و دستگاه‌های اجرایی مربوطه در حال بررسی ابعاد خسارت‌ها هستند.

گودرزی ادامه داد: بخش کشاورزی به دلیل گستردگی فعالیت‌ها و وابستگی مستقیم به شرایط جوی، سهم بیشتری از خسارت‌های ثبت‌شده را به خود اختصاص داده و برآورد‌های انجام‌شده در این بخش تاکنون به ۸۰۰ میلیارد ریال رسیده است.

وی با اشاره به خسارت‌های واردشده به راه‌ها و ابنیه فنی استان اظهار کرد: بر اساس گزارش‌های اولیه، بارندگی‌ها ۵۵۰ میلیارد ریال به این بخش خسارت وارد کرده است که جزئیات آن در فرآیند ارزیابی دستگاه‌های مسئول جمع‌بندی می‌شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان شمالی همچنین از وارد شدن خسارت به تاسیسات آب و فاضلاب خبر داد و گفت: میزان خسارت این بخش هنوز مشخص نشده و بررسی‌ها برای برآورد دقیق و جمع‌بندی نهایی ادامه دارد.

گودرزی با اشاره به پیامد‌های بارندگی بر شبکه توزیع برق استان نیز گفت: بارش‌های اخیر موجب اختلال در برق‌رسانی به تعدادی از روستا‌های استان شد و نیرو‌های عملیاتی برای رفع خاموشی‌ها و برقراری مجدد جریان برق وارد عمل شدند.

وی افزود: بارندگی شب گذشته برق ۱۰ روستای استان را قطع کرد و خاموشی‌های دوشنبه‌شب نیز ۷۲ روستا را دربر گرفته بود که با تلاش نیرو‌های مربوطه برق این روستا‌ها وصل شد.

گودرزی تصریح کرد: پس از تکمیل گزارش دستگاه‌های اجرایی و بررسی میدانی خسارت‌های واردشده به بخش‌های مختلف، جمع‌بندی نهایی انجام و میزان دقیق خسارت‌های ناشی از بارندگی اعلام خواهد شد.