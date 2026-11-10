باشگاه خبرنگاران جوان -مراسم اهدای تجهیزات کمک‌آموزشی به ۴۴ مدرسه استان، به ارزش بیش از ۱۰ میلیارد تومان، با مشارکت قرارگاه محرومیت‌زدایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و حضور هادی حق‌شناس، استاندار گیلان، در مدرسه خزائلی رشت برگزار شد.

حق‌شناس در این مراسم با قدردانی از اقدامات ارتش در حمایت از دانش‌آموزان اظهار کرد: اگر مدارس ما آباد شوند، در حقیقت گامی اساسی برای آبادانی کشور برداشته‌ایم؛ چراکه هر اتفاق بزرگ و ماندگاری که قرار است در کشور رقم بخورد، باید از مدارس آغاز شود.

وی با تأکید بر ضرورت تأمین امکانات آموزشی متناسب با نیاز دانش‌آموزان، به‌ویژه دانش‌آموزان استثنایی، افزود: محدودیت‌های جسمی نباید مانعی برای شناسایی و شکوفایی استعدادهای این دانش‌آموزان باشد و باید با فراهم‌کردن تجهیزات و شرایط مناسب، زمینه بروز توانمندی‌های آنان را فراهم کنیم.

استاندار گیلان با بیان اینکه هر فرد در کنار محدودیت‌های احتمالی، از استعدادها و توانایی‌های خاص خود برخوردار است، تصریح کرد: دانش‌آموزان استثنایی نیز ظرفیت‌های ارزشمندی دارند و وظیفه مجموعه‌های آموزشی و دستگاه‌های مسئول، ایجاد فرصت‌های برابر برای پرورش این استعدادهاست.

بیش از ۱۰۰ مدرسه در گیلان در دست ساخت است

حق‌شناس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روند توسعه زیرساخت‌های آموزشی استان گفت: در حال حاضر بیش از ۱۰۰ مدرسه در نقاط مختلف گیلان در دست ساخت است که بخشی از این پروژه‌ها با مشارکت خیران مدرسه‌ساز اجرا می‌شود.

وی با قدردانی از همراهی خیران در توسعه فضاهای آموزشی افزود: مشارکت خیران و مجموعه‌های مختلف در تأمین امکانات موردنیاز مدارس، نقش مهمی در تسریع روند توسعه زیرساخت‌های آموزشی و بهبود شرایط تحصیل دانش‌آموزان دارد.

استاندار گیلان همچنین با اشاره به ارزش بیش از ۱۰ میلیارد تومانی تجهیزات اهدایی اظهار کرد: انجام این اقدام از مسیرهای معمول اداری و برگزاری مناقصه به زمان بیشتری نیاز داشت، اما همراهی ارتش زمینه تأمین و اهدای این تجهیزات را فراهم کرد.

حق‌شناس با تأکید بر اهمیت همکاری دستگاه‌های اجرایی، نیروهای مسلح و خیران در حوزه آموزش خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذاری در تعلیم و تربیت و تأمین امکانات مناسب برای دانش‌آموزان، به‌ویژه دانش‌آموزان استثنایی، اقدامی مؤثر برای توسعه سرمایه انسانی و آینده کشور است.

در این مراسم که در مدرسه خزائلی رشت برگزار شد، تجهیزات و وسایل کمک‌آموزشی موردنیاز ۴۴ مدرسه هدف با مشارکت قرارگاه محرومیت‌زدایی ارتش اهدا شد تا بخشی از نیازهای آموزشی این مدارس تأمین شود.