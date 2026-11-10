فرمانده انتظامی کردستان گفت: فردی که با پرداخت چک‌های جعلی در معاملات خرید دام بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال کلاهبرداری کرده و سه سال متواری بود، دستگیر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار یحیی الهی، فرمانده انتظامی استان کردستان از دستگیری فردی خبر داد که با استفاده از چک‌های جعلی و بلاصاحب در معاملات خرید دام، از شهروندان چند استان کشور کلاهبرداری می‌کرد.

وی اظهار کرد: پس از دریافت گزارش‌هایی درباره فعالیت این فرد، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

سردار الهی افزود: بررسی‌ها نشان داد متهم با جلب اعتماد فروشندگان دام، احشام را خریداری و در مقابل چک‌های جعلی و فاقد اعتبار به آنان تحویل می‌داد.

وی با اشاره به شناسایی ۱۰ تا ۱۵ شاکی خصوصی در چند استان کشور گفت: میزان کلاهبرداری این فرد بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

فرمانده انتظامی کردستان ادامه داد: این متهم که حدود سه سال متواری بود، هنگام اقدام برای کلاهبرداری مجدد با تلاش کارآگاهان پلیس آگاهی شناسایی و دستگیر شد.

سردار الهی در پایان از شهروندان خواست در معاملات خرید و فروش دام، پیش از اطمینان از اصالت چک و وصول وجه، از تحویل احشام خودداری کنند.

برچسب ها: کلاهبردار ، فراجا ، اقتصادی ، سنندج ، کردستان
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