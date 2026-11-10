ترک فعل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در افزایش یارانه فرزندان خانواده‌های کم‌درآمد در دستورکار دیوان محاسبات کشور قرار گرفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - دیوان محاسبات کشور اعلام کرد: به استناد ماده (۱۳) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها مکلف است یارانه فرزندان خانوار‌های دهک‌های اول تا چهارم واجد شرایط قانونی و دارای سه فرزند و بیشتر را به میزان سه برابر یارانه سایرین پرداخت کند.

علی‌رغم تأکید بر اجرای این حکم در ردیف (۹-۶) جدول الزامات مصارف قانون بودجه سال ۱۴۰۵، تاکنون به دلیل تأمین نشدن منابع، خانوار‌های واجد شرایط از حقوق قانونی خود محروم مانده‌اند.

دیوان محاسبات کشور، با احراز عدم اجرای تکلیف قانونی و تذکر به مسئولان ذی‌ربط، پیگیری اجرای حکم مقنن را تا حصول نتیجه در دستور کار قرار داده است.

برچسب ها: دیوان محاسبات ، سازمان هدفمندسازی یارانه ها
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