باشگاه خبرنگاران جوان ؛سید سجاد حسنی بالاجاده - علیرضا سلیم پور مدیر امور تعمیرات سیکل­ ترکیبی نیروگاه شهید سلیمی نکا گفت:واحد یک گازی نیروگاه شهید سلیمی نکا با ظرفیت ۱۳۷.۶ مگاوات که به منظور بازدید از اتاق احتراق، پره­‌های توربین و رفع نشتی بویلر بازیاب یک، با برنامه ۲ روزه از مدار خارج شده بود، پس از انجام مجموعه‌ای از فعالیت­های فشرده تعمیراتی به مدار تولید بازگشت.

او افزود: در جریان این عملیات، با مشارکت و هماهنگی گروه‌های تخصصی واحد­های تعمیرات، بهره‌برداری و مهندسی، فعالیت‌های متعددی با هدف رفع نواقص و ارتقای آمادگی فنی تجهیزات در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شد.

علیرضا سلیم پور با اشاره به فعالیت‌های تعمیراتی انجام شده، گفت: از مهم‌ترین اقدامات انجام‌شده می‌توان به بازدید مسیر گاز داغ، اتاق احتراق و پره‌های توربین، میکسینگ چمبر، بررسی و تعویض نگهدارنده و آجر‌های معیوب اتاق احتراق، بازرسی اسلیپ‌رینگ ژنراتور، رفع اشکال سیستم سلونوئید بلوآف، بررسی تابلو‌ها و کاست‌های دایورتر دمپر و اسکنر فن، نصب الکتروموتور فن کولینگ ژنراتور و همچنین شناسایی و رفع نشتی‌های بویلر با هدف جلوگیری از نشتی آب اشاره کرد.

او افزود: علاوه بر این با بهره گیری از فرصت توقف واحد، هماهنگی‌های لازم برای اجرای فعالیت‌ها خروج واحد در بخش‌های ابزاردقیق، الکتریک و مکانیک انجام و واحد در اسرع وقت در مدار تولید قرار گرفت.