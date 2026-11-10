واحد یک گازی نیروگاه شهید سلیمی نکا پس از انجام مجموعه‌ای از فعالیت­های فشرده تعمیراتی به مدار تولید بازگشت.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛سید سجاد حسنی بالاجاده - علیرضا سلیم پور مدیر امور تعمیرات سیکل­ ترکیبی نیروگاه شهید سلیمی نکا گفت:واحد یک گازی نیروگاه شهید سلیمی نکا با ظرفیت ۱۳۷.۶ مگاوات که به منظور بازدید از اتاق احتراق، پره­‌های توربین و رفع نشتی بویلر بازیاب یک، با برنامه ۲ روزه از مدار خارج شده بود، پس از انجام مجموعه‌ای از فعالیت­های فشرده تعمیراتی به مدار تولید بازگشت.

او افزود: در جریان این عملیات، با مشارکت و هماهنگی گروه‌های تخصصی واحد­های تعمیرات، بهره‌برداری و مهندسی، فعالیت‌های متعددی با هدف رفع نواقص و ارتقای آمادگی فنی تجهیزات در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شد.

علیرضا سلیم پور با اشاره به فعالیت‌های تعمیراتی انجام شده، گفت: از مهم‌ترین اقدامات انجام‌شده می‌توان به بازدید مسیر گاز داغ، اتاق احتراق و پره‌های توربین، میکسینگ چمبر، بررسی و تعویض نگهدارنده و آجر‌های معیوب اتاق احتراق، بازرسی اسلیپ‌رینگ ژنراتور، رفع اشکال سیستم سلونوئید بلوآف، بررسی تابلو‌ها و کاست‌های دایورتر دمپر و اسکنر فن، نصب الکتروموتور فن کولینگ ژنراتور و همچنین شناسایی و رفع نشتی‌های بویلر با هدف جلوگیری از نشتی آب اشاره کرد.

او افزود: علاوه بر این با بهره گیری از فرصت توقف واحد، هماهنگی‌های لازم برای اجرای فعالیت‌ها خروج واحد در بخش‌های ابزاردقیق، الکتریک و مکانیک انجام و واحد در اسرع وقت در مدار تولید قرار گرفت.

برچسب ها: نیروگاه نکا ، شبکه سراسری برق
خبرهای مرتبط
واحد ۴ بخار نیروگاه نکا به مدار تولید بازگشت
نیروگاه نکا آماده تولید پایدار برق شد
تولید یک میلیارد کیلو وات ساعت انرژی در نیروگاه نکا
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
تأمین ۴ هزار تن بذر گندم برای کشت در مازندران
آخرین اخبار
تأمین ۴ هزار تن بذر گندم برای کشت در مازندران
واحد یک گازی نیروگاه نکا به مدار تولید بازگشت
باز بودن همه محور‌های مواصلاتی مازندران
پایان موفقیت‌ آمیز عملیات نجات ۲ فرد مفقود شده در پارک جنگلی نور
بابل میزبان سومین نمایشگاه خودروهای منطقه آزاد در مازندران + فیلم
تشکیل کمیته تغییر اقلیم در مازندران