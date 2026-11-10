باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از روابط عمومی سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران، عبدالمجید رحمانی با اشاره به عملکرد چهار سال اخیر مدیریت شهری در قرارگاه اجتماعی اظهار کرد: بر اساس نامه رسمی سازمان پزشکی قانونی، آمار فوتی‌های افراد بی‌خانمان و معتادان متجاهر در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۱ حدود ۷۵ درصد کاهش یافته است که این دستاورد حاصل هم‌افزایی دستگاه‌های گوناگون و مدیریت شهری محسوب می‌شود.

وی با تأکید بر آغاز زودهنگام طرح «پناه گرم» از ۲۲ آبان گفت: اتوبوس‌های سیار از روز شنبه در میادین دارای کانون‌های آسیب مستقر شده‌اند. در این طرح، اتوبوس‌های خارج از سرویس شرکت واحد اتوبوسرانی به‌کار گرفته شده‌اند تا دغدغه جابه‌جایی و پیاده‌سازی مددجویان در سحرگاه برطرف شود. با هماهنگی مناطق و پلیس راهور، این اتوبوس‌ها به‌صورت ثابت در پنج تا شش ماه آینده در نقاط مشخص مستقر خواهند بود و یک نفر به‌صورت ۲۴ ساعته در آنها به خدمت‌رسانی مشغول خواهد بود.

رحمانی افزود: تأمین غذای این اتوبوس‌ها از طریق ظرفیت خانه‌های تکافل اجتماعی و با مشارکت مردمی و خیرین صورت می‌گیرد و پویش مرتبط با آن نیز راه‌اندازی شده است. وی از شهرداران مناطق و معاونان اجتماعی خواست تا با افزایش بازدید از مددسرا‌ها و مراکز یاور شهر، برای رفع سریع‌تر مشکلات اقدام کنند.

وی با اشاره به ساماندهی افراد بی خانمان در محدوده مددسرا‌های مناطق ۱۱ و ۱۲ و تکمیل ظرفیت این مراکز در فصل سرما، بر ضرورت اتخاذ تمهیدات لازم برای جابه‌جایی یا ایجاد ظرفیت‌های جدید تأکید کرد و گفت: در مناطق ۱۸، ۱۹ و ۲۱ نیز با هماهنگی معاونت حمل‌ونقل، پلیس مبارزه با مواد مخدر و دادستانی باید تجمع معتادان در بزرگراه آزادگان مدیریت شود؛ اقدامی که منطقه ۲۱ با حذف نقاط تجمع در رفیوژ‌های میانی آغاز کرده است.

رحمانی در پایان خاطرنشان کرد: کمیته حقوقی و قضایی قرارگاه اجتماعی در سه سال گذشته در بیشتر مناطق تشکیل شده و مصوبات مؤثری به همراه داشته است؛ این جلسات تا پایان آبان در دو منطقه باقی‌مانده نیز برگزار خواهد شد. با استمرار نشست‌های ماهانه با حضور شهردار، دادستان و سرکلانتر، امیدواریم شاهد کاهش بیش از پیش آسیب‌های اجتماعی در فصول سرد سال باشیم.