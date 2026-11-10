باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

آتش‌سوزی گسترده در تأسیسات نفتی صنعا پس از حملات سعودی + فیلم

حملات سعودی به صنعا، آتش‌سوزی گسترده‌ای در تأسیسات نفتی این شهر به‌دنبال داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان- تصاویری از آتش‌سوزی گسترده در ایستگاه گاز و ساختمان شرکت نفت در صنعا پس از حملات عربستان منتشر شده است.

 

مطالب مرتبط
آتش‌سوزی گسترده در تأسیسات نفتی صنعا پس از حملات سعودی + فیلم
young journalists club

تصاویری از آتش‌سوزی پس از انفجار یک مخزن سوخت در سلیمانیه عراق + فیلم

آتش‌سوزی گسترده در تأسیسات نفتی صنعا پس از حملات سعودی + فیلم
young journalists club

تیراندازی در خانه‌ای در آمریکا؛ چند کودک کشته شدند + فیلم

آتش‌سوزی گسترده در تأسیسات نفتی صنعا پس از حملات سعودی + فیلم
young journalists club

آتش‌سوزی گسترده در مرکز بازیافت زباله لندن + فیلم

پربیننده‌ترین‌ها
تصاویر نیرو‌های مسلح یمن از هدف قرار دادن خودرو‌های زرهی و تجهیزات مزدوران سعودی + فیلم
۱۵۸۴

تصاویر نیرو‌های مسلح یمن از هدف قرار دادن خودرو‌های زرهی و تجهیزات مزدوران سعودی + فیلم

۱۹ . آبان . ۱۴۰۵
رونمایی از شهر موشکی جدید سپاه چه معنایی دارد؟ + فیلم
۱۱۵۶

رونمایی از شهر موشکی جدید سپاه چه معنایی دارد؟ + فیلم

۱۹ . آبان . ۱۴۰۵
ماجرای حمله به رادار آمریکایی در جزیره عمان چه بود؟ + فیلم
۶۱۱

ماجرای حمله به رادار آمریکایی در جزیره عمان چه بود؟ + فیلم

۱۹ . آبان . ۱۴۰۵
رونمایی از توانمندی‌های جدید سپاه و موشک‌های شگفتی‌ساز ایران در انتظار دشمن + فیلم
۵۵۳

رونمایی از توانمندی‌های جدید سپاه و موشک‌های شگفتی‌ساز ایران در انتظار دشمن + فیلم

۱۹ . آبان . ۱۴۰۵
رسوایی رسانه‌های ضدایرانی با اعتراف نماینده کنگره آمریکا به نقش پنتاگون در جنایت میناب + فیلم
۵۰۵

رسوایی رسانه‌های ضدایرانی با اعتراف نماینده کنگره آمریکا به نقش پنتاگون در جنایت میناب + فیلم

۱۹ . آبان . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha