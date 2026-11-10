\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646- \u062a\u0635\u0627\u0648\u06cc\u0631\u06cc \u0627\u0632 \u0622\u062a\u0634\u200c\u0633\u0648\u0632\u06cc \u06af\u0633\u062a\u0631\u062f\u0647 \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0633\u062a\u06af\u0627\u0647 \u06af\u0627\u0632 \u0648 \u0633\u0627\u062e\u062a\u0645\u0627\u0646 \u0634\u0631\u06a9\u062a \u0646\u0641\u062a \u062f\u0631 \u0635\u0646\u0639\u0627 \u067e\u0633 \u0627\u0632 \u062d\u0645\u0644\u0627\u062a \u0639\u0631\u0628\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0645\u0646\u062a\u0634\u0631 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u00a0\n