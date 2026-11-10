شهروندخبرنگار ما فیلمی از بیست و نهمین شورای دانش آموزی در دبیرستان مولوی شهر اصفهان را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - بیست و نهمین دوره انتخابات شورای دانش آموزی همزمان با سراسر کشور و با شعار محوری «شورای دانش‌آموزی، پرچمدار حل مساله برای ایران مقتدر» در مدارس کشور آغاز شد و دانش‌آموزان با حضور پرشور خود در پای صندوق‌های رای، گوشه‌هایی از مسئولیت پذیری و شور اجتماعی را به نمایش گذاشتند. در همین راستا دانش آموزان دبیرستان مولوی شهرستان اصفهان نیز به یاد شهدای مدرسه شجره میناب و شهدای جنگ رمضان پای صنوق‌های رای رفتند تا آینده خود را با دستان توانمندشان بسازند.

شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: هستی فلاحتی - اصفهان

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برچسب ها: دانش آموزان ، شورای دانش آموزان ، سوژه خبری
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