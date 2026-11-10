با ورود دادستانی تهران، برخورد قاطع قضایی با جریاناتِ سازمان‌یافته از قبیل بی‌حجابی و برهنگی که مبادرت به ارتکاب و توسعه ناهنجاری‌های اجتماعی پیگیری است.

باشگاه خبرنگاران جوان - در راستای تاکیدات رئیس قوه قضاییه مبنی بر شناسایی و برخورد جریاناتِ سازمان‌یافته از قبیل بی‌حجابی و برهنگی که مبادرت به ارتکاب و توسعه ناهنجاری‌های اجتماعی می‌کنند، با ورود دادستانی تهران، برخورد قاطع قضایی با این جریان‌ها در حال پیگیری است. 

در این چارچوب تعدادی از عوامل وابسته به این جریان‌ها که به صورت آشکارا بی‌حجابی و بی‌عفتی را ترویج می‌دادند در خیابان ایرانشهر دستگیر شدند. 

دادستانی تهران، ضمن هشدار به افرادی که به ترویج بی‌حجابی و بی‌عفتی در سطح شهر اقدام می‌کنند، تاکید کرد با هماهنگی ضابطان قضایی با هر گونه رفتاری که درصدد ترویج برهنگی، بی‌بند و باری در جامعه باشد، براساس قانون برخورد خواهد شد.

برچسب ها: حجاب ، قوه قضاییه
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۵ ۱۹ آبان ۱۴۰۵
ببحجابی ابتدا ومقدمه برهنگیست
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۴ ۱۹ آبان ۱۴۰۵
بنظرتون دیر دست بکار نشدید؟
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۷ ۱۹ آبان ۱۴۰۵
بدن نما = فتنه گر = مفسد فی الارض = واجب السرکوب شدید
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۵ ۱۹ آبان ۱۴۰۵
چرا برخورد قضایی نمیکنید با افرادیکه جلوی، تبدیل وضعیت ما کارگران شرکت نفت را گرفتند؟همه. را دادگاهی و زندان کنید.
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