امروز سه‌شنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۵ در زمان انتشار این خبر هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۲۵۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - امروز سه‌شنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۵ در زمان انتشار این خبر هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۲۵۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۲۵ میلیون و ۳۱۰ هزار تومان معامله می‌شود.

برای اطلاع از قیمت روز طلا و سکه به صفحه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان مراجعه کنید؛

محصول  نرخ
سکه طرح جدید  ۲۵۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
سکه طرح قدیم ۲۴۹ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان
نیم سکه  ۱۳۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان 
ربع سکه ۷۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان 
سکه گرمی  ۳۷ میلیون تومان 
طلای ۱۸ عیار ۲۵ میلیون و ۳۱۰ هزار تومان 
طلای ۲۴ عیار ۳۳ میلیون و ۷۴۳ هزار تومان

 

برچسب ها: قیمت سکه ، قیمت طلا
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