باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - امروز سهشنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۵ در زمان انتشار این خبر هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۲۵۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش میرسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۲۵ میلیون و ۳۱۰ هزار تومان معامله میشود.
برای اطلاع از قیمت روز طلا و سکه به صفحه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان مراجعه کنید؛
|محصول
|نرخ
|سکه طرح جدید
|۲۵۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
|سکه طرح قدیم
|۲۴۹ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان
|نیم سکه
|۱۳۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
|ربع سکه
|۷۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
|سکه گرمی
|۳۷ میلیون تومان
|طلای ۱۸ عیار
|۲۵ میلیون و ۳۱۰ هزار تومان
|طلای ۲۴ عیار
|۳۳ میلیون و ۷۴۳ هزار تومان