باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ژان نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه، در واکنش به آنچه مقام‌ها و رسانه‌های این کشور حمله سایبری به تأسیسات سردخانه‌ای فرانسه توصیف کرده‌اند، از بررسی گزینه‌های مختلف برای پاسخ‌گویی خبر داد؛ موضوعی که برخی گزارش‌های فرانسوی تلاش کرده‌اند آن را به ایران مرتبط کنند، اما شواهد مستقلی برای تأیید این ادعاها منتشر نشده است.

بارو روز سه‌شنبه در گفت‌وگو با شبکه رادیویی فرانس‌اینفو اعلام کرد پاریس برای مقابله با حملات سایبری احتمالی در آینده، صرفاً به اقدامات دیپلماتیک و تحریم‌های اروپایی اکتفا نخواهد کرد و به گفته او، «هیچ گزینه‌ای را منتفی نمی‌داند».

وی در این گفت‌وگو به گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال دست داشتن یک واحد سایبری وابسته به ایران در این پرونده اشاره کرد و گفت فرانسه تمامی اقدامات احتمالی را برای جلوگیری از حملات بیشتر بررسی می‌کند.

این اظهارات پس از آن مطرح شد که روزنامه فرانسوی فیگارو مدعی شد سرویس‌های اطلاعاتی این کشور، حمله سایبری اوایل اکتبر به سامانه‌های سرمایشی و سردخانه‌ای فروشگاه‌های زنجیره‌ای را به یک گروه سایبری منتسب به ایران مرتبط دانسته‌اند.

با این وجود، انتساب این حمله به ایران تاکنون در سطح ادعاها و گزارش‌های منتشرشده از سوی منابع فرانسوی مطرح شده و شواهد مستقلی برای اثبات آن ارائه نشده است. از این رو، هرگونه قضاوت قطعی درباره عاملان این رویداد، پیش از روشن شدن ابعاد فنی و انتشار مستندات معتبر، زودهنگام خواهد بود.

منبع: آناتولی