در جریان سی و نهمین مانور سراسری مهتاب، با تلاش گروه‌های عملیاتی توزیع برق شیراز، ۱۰۸ فقره انشعاب غیرمجاز جمع‌آوری و یک میلیون و ۲۵۰ هزار کیلووات‌ساعت انرژی شناسایی و احصا شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سی و نهمین مانور سراسری مهتاب با جمع‌آوری ۱۰۸ فقره انشعاب غیرمجاز، شناسایی و احصای یک میلیون و ۲۵۰ هزار و ۷۵۷ کیلووات‌ساعت انرژی و کاهش ۳۶۲ کیلووات توان مصرفی، با حضور احمدرضا خسروی، مدیرعامل و جمعی از معاونان و مدیران ارشد شرکت توزیع نیروی برق شیراز برگزار شد.

احمدرضا خسروی در حاشیه این مانور با تأکید بر ضرورت استمرار اقدامات نظارتی و اجرایی در چارچوب طرح ملی مهتاب اظهار داشت: مدیریت هوشمند تلفات انرژی، شناسایی و ساماندهی مصارف غیرمجاز، جلوگیری از دستکاری تجهیزات اندازه‌گیری، کنترل دقیق جریان انرژی و ارتقای پایداری شبکه از مهم‌ترین اهداف این طرح ملی است که با مشارکت گروه‌های عملیاتی و کارشناسی دنبال می‌شود.

او با بیان اینکه مصرف غیرمجاز برق صرفاً به معنای پرداخت‌نشدن بهای انرژی مصرفی نیست، افزود: هرگونه اتصال خارج از ضوابط، بدون توجه به ظرفیت شبکه، سطح مقطع هادی‌ها، تجهیزات حفاظتی، محل اتصال و الزامات فنی و ایمنی، می‌تواند موجب بروز اختلال در شبکه، افزایش تلفات، آسیب به تجهیزات و ایجاد مخاطرات برای شهروندان و کارکنان صنعت برق شود.

از این رو، برخورد با مصارف غیرمجاز باید با نگاهی جامع و با هدف پیشگیری از آسیب‌های فنی، اقتصادی و ایمنی صورت گیرد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز تصریح کرد: طرح مهتاب تنها یک برنامه مقطعی برای جمع‌آوری انشعاب‌های غیرمجاز نیست، بلکه رویکردی نظام‌مند برای شناسایی نقاط پنهان تلفات، اصلاح فرآیند‌های اندازه‌گیری، ساماندهی مصرف‌کنندگان و جلوگیری از تضییع حقوق مشترکان قانون‌مدار است.

 در این مسیر، استفاده از ظرفیت‌های فنی، هوشمندسازی تجهیزات اندازه‌گیری، توسعه نظارت‌های میدانی و پیگیری‌های قانونی در کنار اقدامات فرهنگی و آگاهی‌بخشی اهمیت ویژه‌ای دارد.

 بر اساس گزارش‌های ارائه‌شده، طی هفت ماه گذشته بیش از ۶ میلیارد کیلووات‌ساعت انرژی برق در سطح کشور در چارچوب اقدامات طرح مهتاب کشف و بازآفرینی شده است که این رقم نشان‌دهنده گستردگی اقدامات و نقش مؤثر آن در مدیریت تلفات و بهره‌برداری بهینه از ظرفیت شبکه برق کشور است.

شرکت توزیع نیروی برق شیراز نیز با تداوم این مانورها، تلاش می‌کند سهم مؤثری در تحقق اهداف ملی و تأمین برق پایدار برای مشترکان ایفا کند.

در ادامه این مانور، محمد حضرتی، مدیر دفتر نظارت و کنترل لوازم اندازه‌گیری برق شیراز، با تشریح عملکرد گروه‌های عملیاتی اظهار داشت: در جریان سی و نهمین مانور سراسری مهتاب، ۱۰۸ فقره انشعاب غیرمجاز جمع‌آوری و ۸۷۰ متر کابل غیرمجاز از شبکه خارج شد که حاصل این اقدامات، کاهش ۳۶۲ کیلووات توان مصرفی و شناسایی یک میلیون و ۲۵۰ هزار و ۷۵۷ کیلووات‌ساعت انرژی بوده است.

همچنین در این مرحله، ۹۶ انشعاب چاه کشاورزی مورد آزمایش و بررسی قرار گرفت و ۱۲۰ دستگاه فیوز نیز در چارچوب مدیریت و کنترل بار محدودسازی شد.

حضرتی با اشاره به سایر اقدامات انجام‌شده در این مرحله از مانور افزود: در راستای تکمیل فرآیند ساماندهی انشعاب‌ها و بهبود صحت اندازه‌گیری مصرف انرژی، ۶۴ دستگاه کنتور معیوب تعویض شد و وضعیت ۱۰۵ انشعاب مربوط به مشترکان جدید که در انتظار نصب تجهیزات هستند نیز در فرآیند پیگیری و اقدام قرار گرفت.

او تأکید کرد: استمرار این اقدامات با هدف جلوگیری از تکرار تخلفات، کاهش تلفات غیرفنی، شفاف‌سازی میزان مصرف و ایجاد عدالت در بهره‌مندی از انرژی برق دنبال می‌شود و مشارکت شهروندان در گزارش موارد مشکوک می‌تواند نقش مهمی در اثربخشی طرح ملی مهتاب داشته باشد.

منبع: شرکت توزیع برق شیراز 

برچسب ها: شرکت توزیع برق شیراز ، انرژی
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